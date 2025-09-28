Улюблена консервація тепер стане ще простішою. Навіщо закручувати овочі окремо, якщо вони чудово вживаються разом?

Дуже часто консервовані огірочки та горошок зустрічаються в рецепті разом. Можливо, простіше буде і заготувати їх в одній банці? 24 Канал пропонує спростити собі життя та скористатися рецептом порталу Cookpad.

Як радить ютуб-канал "Твій момент", критично важливим є перебрати зелений горошок та добре його промити. Саме від ретельності цього кроку буде залежати фінальний результат.

Як закрити огірки з горошком?

Час : 1 година

Порцій: 3 літри

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма огірків;

– 500 грамів зеленого горошку;

– зелень в банки до смаку;

– 6 зубчиків часнику;

– 6 лаврових листків;

– 9 горошин чорного перцю;

маринад:

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки оцту.

Приготування:

На дно кожної банки покладіть по листочки вишні, смородини, винограду й хрону, парасольку кропу, 2 лаврових листки, 3 горошини чорного перцю та 2 зубчики часнику. Огірки добре промийте, відріжте кінчики й заповніть ними банку приблизно наполовину. Другу частину об’єму засипте зеленим горошком. Злегка потрясіть банку, щоб горох рівномірно розподілився. Для маринаду у літрі води розчиніть цукор, сіль і додайте оцет. Перемішайте та залийте підготовлені банки. Цього об’єму вистачає приблизно на три літрові банки. Поставте банки в каструлю з водою для стерилізації на 15 хвилин, підстеливши на дно тканину, щоб скло не тріснуло. Після стерилізації закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Смачного!

