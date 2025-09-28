Так могли придумати тільки українці: як закрити огірки разом з горошком
- Українці придумали спосіб консервації огірків разом з горошком.
- Ця методика робить консервацію простішою та ефективнішою.
Улюблена консервація тепер стане ще простішою. Навіщо закручувати овочі окремо, якщо вони чудово вживаються разом?
Дуже часто консервовані огірочки та горошок зустрічаються в рецепті разом. Можливо, простіше буде і заготувати їх в одній банці? 24 Канал пропонує спростити собі життя та скористатися рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Росіянам такий шедевр не під силу: 3 рецепти українського медівника
Не пропустіть!
Як радить ютуб-канал "Твій момент", критично важливим є перебрати зелений горошок та добре його промити. Саме від ретельності цього кроку буде залежати фінальний результат.
Як закрити огірки з горошком?
- Час: 1 година
- Порцій: 3 літри
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 500 грамів зеленого горошку;
– зелень в банки до смаку;
– 6 зубчиків часнику;
– 6 лаврових листків;
– 9 горошин чорного перцю;
маринад:
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту.
Приготування:
- На дно кожної банки покладіть по листочки вишні, смородини, винограду й хрону, парасольку кропу, 2 лаврових листки, 3 горошини чорного перцю та 2 зубчики часнику.
- Огірки добре промийте, відріжте кінчики й заповніть ними банку приблизно наполовину.
- Другу частину об’єму засипте зеленим горошком. Злегка потрясіть банку, щоб горох рівномірно розподілився.
- Для маринаду у літрі води розчиніть цукор, сіль і додайте оцет. Перемішайте та залийте підготовлені банки. Цього об’єму вистачає приблизно на три літрові банки.
- Поставте банки в каструлю з водою для стерилізації на 15 хвилин, підстеливши на дно тканину, щоб скло не тріснуло.
- Після стерилізації закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Смачного!
Яка закрутка може здивувати?
- Вас точно потішить простий салат, який не один раз прийде на виручку.
- Навіть не треба стерилізувати страву – весь процес пройде легко та без турбот.