28 вересня, 23:09
Так могли придумати тільки українці: як закрити огірки разом з горошком

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Українці придумали спосіб консервації огірків разом з горошком.
  • Ця методика робить консервацію простішою та ефективнішою.

Улюблена консервація тепер стане ще простішою. Навіщо закручувати овочі окремо, якщо вони чудово вживаються разом?

Дуже часто консервовані огірочки та горошок зустрічаються в рецепті разом. Можливо, простіше буде і заготувати їх в одній банці? 24 Канал пропонує спростити собі життя та скористатися рецептом порталу Cookpad

Як радить ютуб-канал "Твій момент", критично важливим є перебрати зелений горошок та добре його промити. Саме від ретельності цього кроку буде залежати фінальний результат. 

Як закрити огірки з горошком? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 3 літри 

Інгредієнти
– 1,5 кілограма огірків;
– 500 грамів зеленого горошку;
– зелень в банки до смаку;
– 6 зубчиків часнику;
– 6 лаврових листків;
– 9 горошин чорного перцю;
маринад:
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту. 

Приготування

  1. На дно кожної банки покладіть по листочки вишні, смородини, винограду й хрону, парасольку кропу, 2 лаврових листки, 3 горошини чорного перцю та 2 зубчики часнику.
  2. Огірки добре промийте, відріжте кінчики й заповніть ними банку приблизно наполовину.
  3. Другу частину об’єму засипте зеленим горошком. Злегка потрясіть банку, щоб горох рівномірно розподілився.
  4. Для маринаду у літрі води розчиніть цукор, сіль і додайте оцет. Перемішайте та залийте підготовлені банки. Цього об’єму вистачає приблизно на три літрові банки.
  5. Поставте банки в каструлю з водою для стерилізації на 15 хвилин, підстеливши на дно тканину, щоб скло не тріснуло.
  6. Після стерилізації закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Смачного!

Яка закрутка може здивувати? 

