Деруни можна заморожувати: як зробити це правильно, щоб вони не злиплися

Деруни найкраще смакують одразу після смаження, але якщо частина порції залишилася, їх можна заморозити. Найкраще для цього підходять уже готові та повністю охолоджені деруни без сметани, соусу чи інших додатків.

Сиру картопляну масу краще не класти в морозильну камеру. Після розморожування вона може виділити воду, потемніти й втратити потрібну консистенцію.

Як правильно заморозити деруни?

Після смаження викладіть деруни на решітку або паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Потім дайте їм повністю охолонути. Найзручніше спочатку заморозити деруни окремо, пише Pysznosci. Розкладіть їх в один шар на деку, застеленому пергаментом, і поставте в морозильну камеру на 1 – 2 години.

Коли деруни затвердіють, перекладіть їх у пакет із застібкою або герметичний контейнер. Між шарами можна покласти шматочки пергаменту, щоб вони не злипалися.

Як підготувати деруни до смаження / Фото Pexels

Із пакета бажано прибрати якомога більше повітря, а на упаковці написати дату заморожування. Для найкращого смаку такі деруни варто використати приблизно протягом двох місяців.

Як розігріти заморожені деруни? Попередньо розморожувати деруни не потрібно. Їх можна одразу перекласти з морозильної камери на деко й поставити в духовку, розігріту до 200 градусів.

Для розігрівання достатньо приблизно 12 – 15 хвилин. Посередині цього часу деруни краще перевернути, щоб вони рівномірно прогрілися й знову стали хрусткими по краях. Ще один варіант – аерофритюрниця. Її потрібно розігріти до 190 градусів і готувати деруни приблизно 8 – 10 хвилин.

Розігріти їх можна і на сухій сковорідці під кришкою, однак у духовці або аерофритюрниці зайва волога випаровується краще, тому скоринка виходить більш хрусткою. Не варто заморожувати деруни, які вже були политі сметаною або соусом чи кілька разів розігрівалися. Після розігрівання їх можна подати зі сметаною, грибним соусом, гуляшем або цукром.