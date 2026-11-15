Деруни можно замораживать: как это сделать правильно, чтобы они не слиплись

Сырую картофельную массу лучше не класть в морозильную камеру. После размораживания она может выделить воду, потемнеть и потерять нужную консистенцию.

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Как правильно заморозить оладьи?

После жарки выложите оладьи на решетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Затем дайте им полностью остыть. Удобнее всего сначала заморозить оладьи по отдельности, пишет Pysznosci. Разложите их в один слой на противне, застеленном пергаментом, и поставьте в морозильную камеру на 1–2 часа.

Когда оладьи затвердеют, переложите их в пакет с застежкой или герметичный контейнер. Между слоями можно положить кусочки пергамента, чтобы они не слипались.

Как подготовить оладьи к жарке / Фото Pexels

Из пакета желательно удалить как можно больше воздуха, а на упаковке указать дату заморозки. Для наилучшего вкуса такие оладьи следует использовать примерно в течение двух месяцев.

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Как разогреть замороженные оладьи? Предварительно размораживать деруны не нужно. Их можно сразу переложить из морозильной камеры на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов.

Для разогрева достаточно примерно 12 – 15 минут. В середине этого времени деруны лучше перевернуть, чтобы они равномерно прогрелись и снова стали хрустящими по краям. Еще один вариант – аэрофритюрница. Ее нужно разогреть до 190 градусов и готовить деруны примерно 8–10 минут.

Разогреть их можно и на сухой сковороде под крышкой, однако в духовке или аэрофритюрнице лишняя влага испаряется лучше, поэтому корочка получается более хрустящей. Не стоит замораживать оладьи, которые уже были политы сметаной или соусом либо несколько раз разогревались. После разогрева их можно подать со сметаной, грибным соусом, гуляшом или сахаром.