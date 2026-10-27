Новини Смачно Смачні та прості рецепти Як правильно заварити плоди шипшини в чашці чи чайнику: ідеальні пропорції та час настоювання
27 жовтня, 16:35
2

Як правильно заварити плоди шипшини в чашці чи чайнику: ідеальні пропорції та час настоювання

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Чай із сушеної шипшини – ідеальний зігрівальний напій для прохолодних вечорів, який підкорює глибоким рубіновим кольором і м'якою фруктовою кислинкою.

Щоб сухі плоди повністю віддали воді свій природний аромат, їх недостатньо просто залити окропом. Справжній насичений смак розкривається лише за умови правильного подрібнення ягід і витримки під кришкою. 

Як заварити чай із шипшини? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 2 столові ложки сушених плодів шипшини; 
– 700 мілілітрів води температурою 90 – 95 градусів; 
додатки для подачі: 
– 2 чайні ложки меду; 
– 2 – 3 тонкі кружечки свіжого лимона. 

Заварюємо ароматний чай з шипшини: дивіться відео

Приготування:

  1. Сухі плоди шипшини промийте прохолодною водою від пилу.
  2. Викладіть ягоди на дошку та злегка роздушіть їх пласкою стороною широкого ножа або подрібніть у ступці: цілі сухі ягоди мають дуже щільну шкірку, тому крізь тріщини вода набагато швидше витягне насичений смак і колір.
  3. Пересипте підготовлені ягоди в скляний або керамічний чайник для заварювання.
  4. Закип'ятіть воду та дайте їй постояти в чайнику близько 2 – 3 хвилин, щоб температура спала приблизно до 90 – 95 градусів.
  5. Залийте шипшину 700 мілілітрами гарячої води.
  6. Щільно накрийте чайник кришкою, за бажанням обгорніть його рушником і залиште напій настоюватися протягом 25 – 30 хвилин.
  7. За цей час чай набуде яскравого бурштиново-рубінового відтінку та густого аромату.
  8. Процідіть готовий напій крізь дрібне сито, щоб затримати внутрішні ворсинки плодів.
  9. Розлийте теплий чай у горнятка, додайте кружечки свіжого лимона та підсолодіть медом безпосередньо перед подачею.
  10. Не кладіть мед у надто гарячу воду, щоб зберегти його м'який смак.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти