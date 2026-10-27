Як правильно заварити плоди шипшини в чашці чи чайнику: ідеальні пропорції та час настоювання

Чай із сушеної шипшини – ідеальний зігрівальний напій для прохолодних вечорів, який підкорює глибоким рубіновим кольором і м'якою фруктовою кислинкою.

Щоб сухі плоди повністю віддали воді свій природний аромат, їх недостатньо просто залити окропом. Справжній насичений смак розкривається лише за умови правильного подрібнення ягід і витримки під кришкою.

Як заварити чай із шипшини?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 столові ложки сушених плодів шипшини;

– 700 мілілітрів води температурою 90 – 95 градусів;

додатки для подачі:

– 2 чайні ложки меду;

– 2 – 3 тонкі кружечки свіжого лимона.

Заварюємо ароматний чай з шипшини: дивіться відео

Приготування: