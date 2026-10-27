27 жовтня, 16:35
Як правильно заварити плоди шипшини в чашці чи чайнику: ідеальні пропорції та час настоювання
Чай із сушеної шипшини – ідеальний зігрівальний напій для прохолодних вечорів, який підкорює глибоким рубіновим кольором і м'якою фруктовою кислинкою.
Щоб сухі плоди повністю віддали воді свій природний аромат, їх недостатньо просто залити окропом. Справжній насичений смак розкривається лише за умови правильного подрібнення ягід і витримки під кришкою.
Як заварити чай із шипшини?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 столові ложки сушених плодів шипшини;
– 700 мілілітрів води температурою 90 – 95 градусів;
додатки для подачі:
– 2 чайні ложки меду;
– 2 – 3 тонкі кружечки свіжого лимона.
Заварюємо ароматний чай з шипшини: дивіться відео
Приготування:
- Сухі плоди шипшини промийте прохолодною водою від пилу.
- Викладіть ягоди на дошку та злегка роздушіть їх пласкою стороною широкого ножа або подрібніть у ступці: цілі сухі ягоди мають дуже щільну шкірку, тому крізь тріщини вода набагато швидше витягне насичений смак і колір.
- Пересипте підготовлені ягоди в скляний або керамічний чайник для заварювання.
- Закип'ятіть воду та дайте їй постояти в чайнику близько 2 – 3 хвилин, щоб температура спала приблизно до 90 – 95 градусів.
- Залийте шипшину 700 мілілітрами гарячої води.
- Щільно накрийте чайник кришкою, за бажанням обгорніть його рушником і залиште напій настоюватися протягом 25 – 30 хвилин.
- За цей час чай набуде яскравого бурштиново-рубінового відтінку та густого аромату.
- Процідіть готовий напій крізь дрібне сито, щоб затримати внутрішні ворсинки плодів.
- Розлийте теплий чай у горнятка, додайте кружечки свіжого лимона та підсолодіть медом безпосередньо перед подачею.
- Не кладіть мед у надто гарячу воду, щоб зберегти його м'який смак.