Щоб насолодитися смачною кавою, не потрібно сторонніх девайсів. Можна обійтися найменшими зусиллями, головне – дотримуватися правильного алгоритму.

Коли під рукою немає ні турки, ні кавоварки, смачну та ароматну каву легко заварити прямо в чашці – по суті, це домашній аналог професійного капінгу, яким користуються бариста. Головне – не просто залити мелене зерно водою, а дотриматися правильних пропорцій, середнього помелу (як дрібний цукор) та короткої паузи, щоб гуща повністю осіла на дно й не псувала враження.

Як заварити кави в чашці?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 15 грамів меленої кави середнього помелу (2,5 – 3 столові ложки без гірки на 250 мілілітрів води);

– 250 мілілітрів гарячої питної води температурою 92 – 96 градусів;

– 1 чайна ложка цукру (за бажанням);

– 30 мілілітрів гарячого молока або вершків (за бажанням).

Приготування:

Візьміть товстостінну чашку об'ємом близько 300 мілілітрів і заздалегідь обполосніть її окропом, щоб посуд прогрівся. Всипте всередину мелену каву (на маленьку чашку 120–130 мілілітрів вистачить 8 грамів, або 1,5 столової ложки) та, якщо п'єте солодку каву, одразу додайте цукор. Швидко залийте каву гарячою водою, 1 раз обережно перемішайте ложкою, щоб не залишилося сухих грудочок, і залиште на 4 хвилини. За цей час зверху підніметься щільна "шапка" з кавових частинок: розбийте її 2 – 3 спокійними рухами ложки, зніміть піну з поверхні й накрийте чашку блюдцем ще на 5 хвилин, щоб гуща лягла на дно. Коли кава відстоїться, більше її не перемішуйте й пийте спокійно, залишивши на дні останні 1 – 2 сантиметри рідини з осадом, або акуратно перелийте чистий напій в іншу прогріту чашку та додайте гаряче молоко.

Чому за 9 хвилин кава не встигає охолонути і як регулювати її смак

Хвилюватися, що за 9 хвилин настоювання напій стане холодним, не варто: у прогрітій чашці під блюдцем його температура тримається на рівні 70 градусів, а оптимальна температура для розкриття смаку без опіку язика становить близько 60 градусів.

Якщо готова кава здалася надто кислою й водянистою, наступного разу візьміть трохи дрібніший помел або збільште порцію кави, а якщо відчувається зайва гіркота – дайте окропу постояти 30 – 40 секунд перед заливанням.