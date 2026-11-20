Когда под рукой нет ни турки, ни кофеварки, вкусный и ароматный кофе легко заварить прямо в чашке – по сути, это домашний аналог профессионального каппинга, которым пользуются бариста. Главное – не просто залить молотые зерна водой, а соблюсти правильные пропорции, средний помол (как мелкий сахар) и короткую паузу, чтобы гуща полностью осела на дно и не портила впечатление.

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Как заварить кофе в чашке?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 15 граммов молотого кофе среднего помола (2,5–3 столовые ложки без горки на 250 миллилитров воды);

– 250 миллилитров горячей питьевой воды температурой 92–96 градусов;

– 1 чайная ложка сахара (по желанию);

– 30 миллилитров горячего молока или сливок (по желанию).

Приготовление:

Возьмите толстостенную чашку объемом около 300 миллилитров и заранее ополосните ее кипятком, чтобы посуда прогрелась. Насыпьте внутрь молотый кофе (на маленькую чашку объемом 120 – 130 миллилитров хватит 8 граммов, или 1,5 столовой ложки) и, если пьете сладкий кофе, сразу добавьте сахар. Быстро залейте кофе горячей водой, один раз осторожно перемешайте ложкой, чтобы не осталось сухих комочков, и оставьте на 4 минуты. За это время на поверхности образуется плотная "шапка" из кофейных частиц: разбейте ее 2 – 3 плавными движениями ложки, снимите пену с поверхности и накройте чашку блюдцем еще на 5 минут, чтобы гуща осела на дно. Когда кофе отстоится, больше его не перемешивайте и пейте спокойно, оставив на дне последние 1 – 2 сантиметра жидкости с осадком, или аккуратно перелейте чистый напиток в другую прогретую чашку и добавьте горячее молоко.

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Почему за 9 минут кофе не успевает остыть и как регулировать его вкус

Беспокоиться о том, что за 9 минут настаивания напиток станет холодным, не стоит: в прогретой чашке под блюдцем его температура держится на уровне 70 градусов, а оптимальная температура для раскрытия вкуса без ожога языка составляет около 60 градусов.

Если готовый кофе показался слишком кислым и водянистым, в следующий раз возьмите чуть более мелкий помол или увеличьте порцию кофе, а если ощущается излишняя горечь – дайте кипятку постоять 30–40 секунд перед заливкой.