Ця звичка миттєво вбиває аромат петрушки: її роблять майже всі господині

Аромат – це те, за що ми так цінуємо петрушку. Але виявляється, що часто ми позбавляємо його зелені власними руками.

Неправильне зберігання – один з найбільших ворогів зелені, який миттєво позбавляє її аромату та свіжого вигляду. Яку помилку всі роблять з петрушкою і як насправді треба її зберігати – розповідає For the Love of Portuguese Food.

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Як правильно зберігати петрушку?

Зберегти свіжу петрушку соковитою та пружною протягом тривалого часу – завдання дуже просте, якщо знати один ефективний кулінарний секрет.

Замість того, щоб залишати зелень у магазинному пакеті, де вона швидко в'яне, її варто перетворити на своєрідний кімнатний букет. Такий підхід дозволить захистити ніжні листочки від передчасного висихання та пожовтіння без зайвих зусиль.

Не варто зберігати петрушку в пакеті / Фото Pixabay

Для цього візьміть пучок петрушки та поставте його у склянку або невелику банку, частково наповнену чистою водою. Важливо, щоб у рідину були занурені лише стебла – приблизно на 5 сантиметрів, тоді як самі листочки обов'язково мають залишатися абсолютно сухими.

Усю цю "конструкцію" можна зручно розмістити прямо на кухонній стільниці або на підвіконні, а мити зелень під краном слід виключно перед безпосереднім додаванням до страви. Головна умова довговічності такого "зеленого букета" – регулярний догляд за водою. Її необхідно оновлювати кожні кілька днів або ж одразу, як тільки помітите, що рідина в каструльці чи склянці стала каламутною.

У спекотні місяці склянку з петрушкою краще переставити на полицю холодильника, попередньо виконавши ті самі кроки з водою. Для додаткового захисту від сухого повітря холодильної камери пучок зверху можна дбайливо прикрити звичайним поліетиленовим пакетом.