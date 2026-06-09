Після цього зелена цибуля не вʼяне тижнями: який секрет варто спробувати

Зелена цибуля чудово доповнює безліч гарнірів та салатів. Однак всі стикалися з турботою, коли вона швидко втрачає свій естетичний вигляд.

Забезпечення правильного температурного режиму та грамотний підхід до зберігання дозволяють суттєво продовжити життя свіжій зелені. Завдяки простим побутовим хитрощам овочі залишатимуться соковитими днями або навіть тижнями, що допоможе помітно скоротити витрати та зберегти ваш час, розповідає портал Live simply.

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Як зберігати зелену цибулю?

Головний секрет успіху тут криється у грамотному контролі рівня вологи. Нижче наведено чотири перевірені та ефективні методи, які допоможуть зберегти цибулеві пір'я хрусткими якомога довше.

Зелена цибуля потребує особливої уваги / Фото Pixabay

"Букет" у холодильнику

Беззаперечним лідером за тривалістю результату є зберігання цибулі у вертикальному положенні. Для цього пучок поміщають у банку чи склянку з невеликою кількістю води та відправляють на полицю холодильника. Цей спосіб гарантує свіжість продукту на термін від 2 до 3 тижнів.

Загортання в паперовий рушник

Ще один надійний варіант – викласти стебла на паперову серветку або рушник, акуратно згорнути їх у рулон і сховати в поліетиленовий зіп-пакет. Папір вбиратиме зайвий конденсат, дозволяючи цибулі залишатися пружною близько 2 тижнів.

На кухонному столі

Можна скористатися методом "букета", але залишити банку з водою та зеленню безпосередньо в кімнаті, не накриваючи її зверху. За такого підходу цибуля буде під рукою під час готування і протримається від 3 до 7 днів.

У спеціальному відсіку для овочів

Якщо ви плануєте кришити цибулю в страву найближчим часом, можна просто покласти її в ящик холодильника без додаткового пакування. Проте цей спосіб підходить виключно для короткострокового зберігання, адже вже за 1 – 2 дні зелень почне втрачати свій вигляд.