Булочки будуть невагомими, як хмаринки: секретний інгредієнт для дріжджового тіста

Домашня випічка не завжди виходить такою легкою й повітряною, як у вітринах пекарень. Іноді тісто виходить занадто щільним, важким і швидко черствіє – але цьому дуже легко зарадити!

Проте існує простий кулінарний трюк, який допомагає отримати ідеальну пористу структуру без використання хімічних розпушувачів чи дорогих кондитерських покращувачів. Секрет полягає в заміні частини або всієї рідкої основи на звичайну сильногазовану мінеральну воду, розповідає Express.

Чому це працює?

Бульбашки вуглекислого газу працюють як природний механічний аератор. Під час замішування вони насичують клейковину мікроскопічними повітряними кишенями.

Коли деко потрапляє в гарячу духовку, ці крихітні порожнини під дією високої температури стрімко розширюються, миттєво підіймаючи тісто та роблячи його пористим, немов губка.

Мінералка зробить вашу випічку ідеальною / Фото Pixabay

Щоб спосіб спрацював якнайкраще, дотримуйтеся лише кількох простих правил.

Обирайте правильну воду

Підійде класична сильногазована столова вода без вираженого солоного або мінерального присмаку. Вона обов'язково має бути кімнатної температури або ледь теплою (не з холодильника), щоб не загальмувати дію дріжджів.

Відкривайте пляшку в останній момент

Наливайте воду безпосередньо перед замішуванням, щоб зберегти максимум активних бульбашок.

Замінюйте рідину в рецепті

Газованою водою можна повністю замінити звичайну воду або змішати її в рівних пропорціях із теплим молоком, якщо рецепт вимагає вершкового смаку.

Цей метод універсальний, тому працює не лише для дріжджових булочок і пиріжків, але й робить ніжнішими тонкі млинці, оладки, хрусткий кляр для риби та пісочну основу для домашніх пирогів.