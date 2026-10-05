Однако существует простой кулинарный трюк, который помогает добиться идеальной пористой структуры без использования химических разрыхлителей или дорогих кондитерских добавок. Секрет заключается в замене части или всей жидкой основы на обычную сильногазированную минеральную воду, рассказывает Express.

Почему это работает?

Пузырьки углекислого газа действуют как естественный механический аэратор. Во время замеса они насыщают клейковину микроскопическими воздушными карманами.

Когда противень попадает в горячую духовку, эти крошечные полости под действием высокой температуры стремительно расширяются, мгновенно поднимая тесто и делая его пористым, словно губка.

Минералка сделает вашу выпечку идеальной / Фото Pixabay

Чтобы этот способ сработал как можно лучше, придерживайтесь всего нескольких простых правил.

Выбирайте правильную воду

Подойдет классическая сильногазированная столовая вода без выраженного соленого или минерального привкуса. Она обязательно должна быть комнатной температуры или слегка теплой (не из холодильника), чтобы не затормозить действие дрожжей.

Открывайте бутылку в последний момент

Наливайте воду непосредственно перед замешиванием, чтобы сохранить максимум активных пузырьков.

Заменяйте жидкость в рецепте

Газированной водой можно полностью заменить обычную воду или смешать ее в равных пропорциях с теплым молоком, если рецепт требует сливочного вкуса.

Этот метод универсален, поэтому подходит не только для дрожжевых булочек и пирожков, но и делает более нежными тонкие блины, оладьи, хрустящий кляр для рыбы и песочное тесто для домашних пирогов.