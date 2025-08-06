Зазвичай, коли ми йдемо відпочивати на природу, то купуємо хліб заздалегідь. Але з цим рецептом вам точно захочеться готувати його лише на вогні!

Смачнющий хліб без довгого замісу, приготований на природі – це цілком реально! Втім, якщо найближчим часом походу на природу не передбачається, то його можна випекти вдома в іншій зручній ємності, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Ярославського.

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Як приготувати хліб у казанку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 1

Інгредієнти:

– 400 грамів хлібного борошна (білок понад 13,5%);

– 300 грамів води;

– 1 грам сухих дріжджів;

– 8 грамів солі;

– 15 грамів меду;

– 50 грамів вівсянки або вівсяного борошна;

– 60 грамів насіння льону чи іншого додатка (за бажанням).

Приготування:

Змішуємо борошно з теплою водою, дріжджами, медом, насінням та сіллю. Замішуємо тісто і залишаємо на ніч під плівкою. Потім змочуємо руку та загортаємо тісто з 4 боків. Пергамент посипаємо вівсяним борошном, викладаємо на нього тісто, складаємо конвертом, обсипаємо борошном і залишаємо ще на 1 годину. Каструлю або казанок нагріваємо до 250 градусів. Якщо готуєте хліб на вогні – покладіть у казанок 4 шари фольги, щоб він не пригорів. На ватрі готуємо хліб під кришкою 45 хвилин. Вдома – 30 хвилин при 250 градусах з кришкою, а потім ще 15 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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