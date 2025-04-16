Намалюйте космос: як оригінально пофарбувати яйця у великодній кошик

Один з головних атрибутів та символів Великодня – фарбовані яйця. Хоча багато кошиків прикрашають яйця з наліпками, існує безліч інших креативних методів декорування.

Наприклад, космічний візерунок. 24 Канал розповідає, як зробити космічні яйця-крашанки до Великодня. До теми Мармурові великодні яйця за 10 хвилин: проста техніка з неймовірним ефектом Як зробити космічні яйця до Великодня Інгредієнти:

– чиста губка;

– пензлик;

– харчовий барвник синій, фіолетовий, рожевий, золотий і білий;

– варені яйця. Процес: Пофарбуйте яйце в розчині блакитного харчового барвника.

Посипте сухими харчовими фарбниками: фіолетовим, рожевим, сірим – не всю поверхню, а по дрібці в різні місця та втирайте.

Зверху можете набризкати золотий барвник – щоб утворилися зірки. Готово! Теж цікаво: жовто-блакитні яйця для Великодня.