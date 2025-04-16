16 квітня, 15:59
Намалюйте космос: як оригінально пофарбувати яйця у великодній кошик
Один з головних атрибутів та символів Великодня – фарбовані яйця. Хоча багато кошиків прикрашають яйця з наліпками, існує безліч інших креативних методів декорування.
Наприклад, космічний візерунок. 24 Канал розповідає, як зробити космічні яйця-крашанки до Великодня.
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Як зробити космічні яйця до Великодня
Інгредієнти:
– чиста губка;
– пензлик;
– харчовий барвник синій, фіолетовий, рожевий, золотий і білий;
– варені яйця.
Процес:
- Пофарбуйте яйце в розчині блакитного харчового барвника.
- Посипте сухими харчовими фарбниками: фіолетовим, рожевим, сірим – не всю поверхню, а по дрібці в різні місця та втирайте.
- Зверху можете набризкати золотий барвник – щоб утворилися зірки.
Готово!
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