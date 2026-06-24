Секрет ідеально прозорого бульйону від шефа: який інгредієнт перетворить його на шедевр

Бульйон – це справжня кулінарна класика, яка є на кожній кухні, хоча в кожній родині та регіоні його варять за своїми особливими секретами. Проте навіть у таку перевірену роками страву можна привносити сміливі нововведення.

Відома кулінарка Єва Вахович пропонує освіжити традиційний рецепт і додати до нього оригінальні східні нотки, які дарують звичному домашньому бульйону абсолютно новий, екзотичний смак і глибокий аромат. Як відчути новий смак бульйону – розповідає Onet.

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Як зварити бульйон на новий лад?

В основі цього незвичного бульйону лежить насичене поєднання птиці та яловичини, а також класичний набір овочів: морква, корінь петрушки, селера, порей та обсмажена цибуля. Проте головний секрет полягає в додаванні сушених грибів, які роблять аромат глибоким, і соєвого соусу, що відповідає за насичений смак умами.

Вічна класика / Фото Pixabay

Особливу свіжість та кислинку страві дарують також свіжий любисток та один стиглий помідор, заздалегідь очищений від шкірки.

Процес приготування традиційний: промите м'ясо заливають холодною водою, доводять до кипіння та ретельно знімають піну. Далі до каструлі закладають підготовлені овочі, гриби, лавровий лист і запашний перець, після чого бульйон млоять на мінімальному вогні під кришкою близько 2 годин.

Наприкінці додають томат, зелень і соєвий соус, залишаючи суп тихо кипіти ще на 30 хвилин.