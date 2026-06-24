Известная кулинарка Ева Вахович предлагает освежить традиционный рецепт и добавить в него оригинальные восточные нотки, которые придают привычному домашнему бульону совершенно новый, экзотический вкус и глубокий аромат. Как почувствовать новый вкус бульона – рассказывает Onet.

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Как сварить бульон по-новому?

В основе этого необычного бульона лежит насыщенное сочетание птицы и говядины, а также классический набор овощей: морковь, корень петрушки, сельдерей, порей и обжаренный лук. Однако главный секрет заключается в добавлении сушеных грибов, которые придают аромату глубину, и соевого соуса, отвечающего за насыщенный вкус умами.

Вечная классика / Фото Pixabay

Особую свежесть и кислинку блюду придают также свежий любисток и один спелый помидор, заранее очищенный от кожицы.

Процесс приготовления традиционный: промытое мясо заливают холодной водой, доводят до кипения и тщательно снимают пену. Далее в кастрюлю кладут подготовленные овощи, грибы, лавровый лист и душистый перец, после чего бульон томят на минимальном огне под крышкой около 2 часов.

В конце добавляют томат, зелень и соевый соус, оставляя суп тихо кипеть ещё на 30 минут.