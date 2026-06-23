Лучшие черешни появляются в самый разгар сезона, когда они естественным образом созревают на деревьях под тёплым летним солнцем. Чтобы выбрать плоды с максимально насыщенным вкусом и ароматом, стоит воспользоваться несколькими советами от портала Pysznosci.

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Как выбрать самую сладкую черешню?

Сначала нужно внимательно оценить их внешний вид. Большинство темных сортов достигают идеальной сладости, когда приобретают глубокий бордовый, почти черный оттенок.

Кожица спелой качественной ягоды обязательно должна быть гладкой, упругой и слегка блестящей, тогда как матовость, морщины или трещины свидетельствуют о том, что плоды уже потеряли свежесть и начнут быстро портиться.

Подарок лета / Фото Pixabay

Важную информацию о качестве и времени сбора урожая могут подсказать плодоножки. У свежесорванных ягод плодоножки всегда остаются зелеными, сочными и гибкими. Если же они уже успели пожелтеть, высохнуть или вообще легко отпадают при малейшем прикосновении, это явный признак того, что ягоды залежали на прилавке. Наличие плодоножки также помогает надежно удерживать весь сок внутри, позволяя черешне гораздо дольше оставаться упругой, крепкой и вкусной.

При выборе не стоит ориентироваться исключительно на большой размер, ведь крупные плоды далеко не всегда оказываются самыми сладкими. Гораздо важнее проверить общую плотность мякоти, поскольку идеальные черешни должны быть умеренно твёрдыми и мясистыми. Слишком мягкие экземпляры обычно оказываются перезрелыми и начинают подгнивать, а чрезмерно твёрдые и зеленоватые ягоды просто не успели набрать достаточно сахара, поэтому вряд ли порадуют вас хорошим вкусом в домашней выпечке, маффинах или десертах.

Еще один отличный совет — это естественный аромат. Спелые летние плоды всегда источают легкий, сладковатый запах, который хорошо ощущается даже на расстоянии от прилавка.