Мити чи не мити: які продукти не люблять воду

Є продукти, які потрібно мити – обов'язково і ретельно. Але деякі, навпаки, можуть втратити свої властивості після того, як ви їх помиєте.

Про які продукти мовиться, розповідає 24 Канал з посиланням на Lady. Ознайомтеся зі списком та не мийте ті продукти, які цього не потребують.

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Які продукти не варто мити

Хоча багато людей вважають, що миття м'яса необхідне для знищення бактерій, експерти попереджають, що ця звичка може бути шкідливою для здоров'я. Дослідження показують, що шкідливі мікроорганізми, такі як сальмонела, дійсно можуть накопичуватися на поверхні м'яса.

Однак, миття м'яса не видаляє ці бактерії ефективно, а навпаки, може ненавмисно рознести їх по всій кухні. Бактерії можуть потрапити на руки, раковину та посуд під час процесу ополіскування. Приготування м'яса за відповідної температури є достатнім для знищення шкідливих бактерій.

Шкаралупа курячих яєць, яка здається міцною, насправді є досить проникною. Це дозволяє речовинам на поверхні яйця швидко проникати всередину. Щоб забезпечити безпеку, фабрики обробляють яйця спеціальними речовинами перед тим, як вони потрапляють до споживачів.

Споживачам варто мити яйця лише безпосередньо перед приготуванням. Передчасне миття яєць може зняти з них захисне покриття.

Деякі продукти просто не люблять воду

Експерти наголошують на важливості правильного миття грибів, щоб видалити забруднення. Однак, вони застерігають від тривалого замочування у воді, оскільки гриби мають властивість вбирати вологу, що може негативно вплинути на їхню текстуру. Коли гриби вже ввібрали надлишок води, слід викласти їх на рушник або серветки, щоб рідина ефективно стекла.

Теж саме стосується ніжних ягід, фруктів і овочів. Напевно ви помічали, що помита малина легко мнеться і взагалі досить швидко втрачає свою привабливість. Мити таку ягоду потрібно безпосередньо перед вживанням. Бажано робити це максимально акуратно, щоб не пошкодити ніжні ягоди.



Як правильно мити ягоди / Фото Unsplash

Фрукти, овочі та ягоди з тонкою шкіркою краще мити шляхом відмочування – так вони будуть менше м'ятися. Потрібно налити в миску чисту воду, покласти туди фрукти, а через 20 – 30 хвилин змінити воду. Повторити таку процедуру потрібно два-три рази.

Плоди з щільною шкіркою, особливо, коренеплоди, потрібно промивати ретельно, щоб на них не залишалося землі. Можна використовувати губку або щітку.

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