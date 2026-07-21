Матова чи блискуча: якою стороною фольги насправді потрібно загортати їжу

Суперечки про те, якою стороною фольги загортати продукти для запікання, тривають роками, проте відповідь на це питання набагато простіша, ніж здається.

Багато кулінарів роками сперечаються про те, як правильно використовувати алюмінієву фольгу для запікання. Існує теорія, що блискуча сторона краще відбиває тепло, а матова – поглинає, тому від вибору сторони залежить швидкість приготування страви.

Чому сторони фольги відрізняються?

Різниця між матовою та блискучою поверхнями виникає виключно через особливості виробництва, а не через якісь секретні кулінарні функції.

Під час виготовлення алюмінієву фольгу прокочують через спеціальні вали. Та сторона, яка безпосередньо контактує з цими валами, стає ідеально гладенькою та блискучою. Інша ж сторона залишається трохи шорсткою та матовою. Це звичайний технологічний процес, який жодним чином не впливає на теплопровідність матеріалу.



Якою стороною загортати їжу у фольгу / Фото Pixabay

Чи має значення вибір сторони?

Обидві сторони фольги однаково проводять тепло. Незалежно від того, якою стороною ви загорнете м'ясо, рибу чи овочі, продукти пропікаються абсолютно рівномірно і вийдуть однаково соковитими та смачними. Вибір сторони не впливає ні на швидкість приготування, ні на смакові якості страви.

Проте є один важливий виняток. Якщо ви придбали спеціальну фольгу з антипригарним покриттям, тоді обов'язково потрібно дотримуватися рекомендацій виробника. У такому разі продукти слід викладати саме на ту сторону, яка вказана в інструкції на пакованні.

На що дійсно варто звернути увагу

Замість того, щоб шукати правильну сторону, краще зосередитися на інших важливих деталях:

Щільність матеріалу: для тривалого запікання обирайте щільнішу фольгу, оскільки вона надійніше утримує сік та аромат страв.

для тривалого запікання обирайте щільнішу фольгу, оскільки вона надійніше утримує сік та аромат страв. Герметичність: завжди акуратно загортайте краї, щоб не залишалося отворів. Це запобігатиме витіканню соку та пересушуванню їжі.

Цікаві факти з історії фольги

Мало хто знає, що до винайдення алюмінієвої фольги на початку XX століття для загортання продуктів використовували олов'яну фольгу. Проте вона мала суттєвий недолік – передавала їжі неприємний металевий присмак.

Усе змінилося у 1910 році, коли швейцарський інженер Роберт Віктор Неєр запатентував технологію безперервного прокатування алюмінію. Вже наступного року відома компанія Tobler почала загортати свої легендарні трикутні шоколадки Toblerone в нову алюмінієву фольгу, щоб зберегти їхній первинний смак.