Багато кулінарів роками сперечаються про те, як правильно використовувати алюмінієву фольгу для запікання. Існує теорія, що блискуча сторона краще відбиває тепло, а матова – поглинає, тому від вибору сторони залежить швидкість приготування страви.

Чому сторони фольги відрізняються?

Різниця між матовою та блискучою поверхнями виникає виключно через особливості виробництва, а не через якісь секретні кулінарні функції.

Під час виготовлення алюмінієву фольгу прокочують через спеціальні вали. Та сторона, яка безпосередньо контактує з цими валами, стає ідеально гладенькою та блискучою. Інша ж сторона залишається трохи шорсткою та матовою. Це звичайний технологічний процес, який жодним чином не впливає на теплопровідність матеріалу.



Якою стороною загортати їжу у фольгу / Фото Pixabay

Чи має значення вибір сторони?

Обидві сторони фольги однаково проводять тепло. Незалежно від того, якою стороною ви загорнете м'ясо, рибу чи овочі, продукти пропікаються абсолютно рівномірно і вийдуть однаково соковитими та смачними. Вибір сторони не впливає ні на швидкість приготування, ні на смакові якості страви.

Проте є один важливий виняток. Якщо ви придбали спеціальну фольгу з антипригарним покриттям, тоді обов'язково потрібно дотримуватися рекомендацій виробника. У такому разі продукти слід викладати саме на ту сторону, яка вказана в інструкції на пакованні.

На що дійсно варто звернути увагу

Замість того, щоб шукати правильну сторону, краще зосередитися на інших важливих деталях:

Щільність матеріалу: для тривалого запікання обирайте щільнішу фольгу, оскільки вона надійніше утримує сік та аромат страв.

для тривалого запікання обирайте щільнішу фольгу, оскільки вона надійніше утримує сік та аромат страв. Герметичність: завжди акуратно загортайте краї, щоб не залишалося отворів. Це запобігатиме витіканню соку та пересушуванню їжі.

Цікаві факти з історії фольги

Мало хто знає, що до винайдення алюмінієвої фольги на початку XX століття для загортання продуктів використовували олов'яну фольгу. Проте вона мала суттєвий недолік – передавала їжі неприємний металевий присмак.

Усе змінилося у 1910 році, коли швейцарський інженер Роберт Віктор Неєр запатентував технологію безперервного прокатування алюмінію. Вже наступного року відома компанія Tobler почала загортати свої легендарні трикутні шоколадки Toblerone в нову алюмінієву фольгу, щоб зберегти їхній первинний смак.