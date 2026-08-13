Жодних омлетів: як насправді готують яйця в Японії та чому це неймовірно смачно

Яйце з кремовим жовтком і тонкою свинячою скоринкою – простий, але дуже ефектний японський варіант подачі. Його секрет у точному варінні, швидкому охолодженні та короткому обсмажуванні без зайвого клопоту.

Іноді одне зайве хвилинне кипіння псує все враження від яйця: жовток тьмяніє, а навколо нього може з’явитися сіро-зелений обідок. Саме тому в цій страві так важливо не перетримати яйця у воді, розповідає Moje gotowanie.

Як приготувати яйця на м’яко?

У цьому рецепті головне – точність. Яйця варять рівно 6 хвилин, а потім одразу перекладають у дуже холодну воду, бажано з льодом, на 5 – 10 хвилин.

Це зупиняє подальше приготування. Якщо не охолодити їх вчасно, гаряче яйце ще деякий час готуватиметься всередині, і жовток втратить м’якість.

Після цього яйця обережно очищають від шкаралупи. Щоб не пошкодити ніжний білок, краще знімати шкаралупу під тонким струменем холодної води.

Що робити далі?

Очищені яйця треба добре обсушити паперовим рушником. Це важливо, бо мокра поверхня заважає рівно загорнути їх у м’ясо.

Далі яйця обгортають дуже тонкими скибками свинини. На одне яйце йдуть 2 тонкі пласти, щоб більша частина поверхні була закрита.

М’ясо радять солити зовсім трохи, а ще додати трохи перцю. Потім рулетики обсмажують на середньому вогні швом донизу, щоб вони не розкрилися.

Коли свинина стане рум’яною, додають соус із соєвого соусу та цукру. Після цього страву недовго прогрівають, щоб соус злегка загус і покрив м’ясо блискучою глазур’ю.