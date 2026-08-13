Иногда всего одна лишняя минута кипения портит все впечатление от яйца: желток теряет яркость, а вокруг него может появиться серо-зеленый ободок. Именно поэтому в этом блюде так важно не переваривать яйца в воде, рассказывает Moje gotowanie.
Как приготовить яйца всмятку?
В этом рецепте главное – точность. Яйца варят ровно 6 минут, а затем сразу перекладывают в очень холодную воду, желательно со льдом, на 5 – 10 минут.
Это останавливает дальнейшее приготовление. Если не охладить их вовремя, горячее яйцо еще некоторое время будет готовиться внутри, и желток потеряет мягкость.
После этого яйца осторожно очищают от скорлупы. Чтобы не повредить нежный белок, лучше снимать скорлупу под тонкой струей холодной воды.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Что делать дальше?
Очищенные яйца нужно хорошо просушить бумажным полотенцем. Это важно, так как мокрая поверхность мешает ровно обернуть их в мясо.
Далее яйца оборачивают очень тонкими ломтиками свинины. На одно яйцо уходит 2 тонких ломтика, чтобы большая часть поверхности была закрыта.
Мясо рекомендуется посолить совсем немного, а также добавить немного перца. Затем рулетики обжаривают на среднем огне швом вниз, чтобы они не раскрылись.
Когда свинина станет румяной, добавляют соус из соевого соуса и сахара. После этого блюдо недолго прогревают, чтобы соус слегка загустел и покрыл мясо блестящей глазурью.