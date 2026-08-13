Иногда всего одна лишняя минута кипения портит все впечатление от яйца: желток теряет яркость, а вокруг него может появиться серо-зеленый ободок. Именно поэтому в этом блюде так важно не переваривать яйца в воде, рассказывает Moje gotowanie.

Как приготовить яйца всмятку?

В этом рецепте главное – точность. Яйца варят ровно 6 минут, а затем сразу перекладывают в очень холодную воду, желательно со льдом, на 5 – 10 минут.

Это останавливает дальнейшее приготовление. Если не охладить их вовремя, горячее яйцо еще некоторое время будет готовиться внутри, и желток потеряет мягкость.

После этого яйца осторожно очищают от скорлупы. Чтобы не повредить нежный белок, лучше снимать скорлупу под тонкой струей холодной воды.

Что делать дальше?

Очищенные яйца нужно хорошо просушить бумажным полотенцем. Это важно, так как мокрая поверхность мешает ровно обернуть их в мясо.

Далее яйца оборачивают очень тонкими ломтиками свинины. На одно яйцо уходит 2 тонких ломтика, чтобы большая часть поверхности была закрыта.

Мясо рекомендуется посолить совсем немного, а также добавить немного перца. Затем рулетики обжаривают на среднем огне швом вниз, чтобы они не раскрылись.

Когда свинина станет румяной, добавляют соус из соевого соуса и сахара. После этого блюдо недолго прогревают, чтобы соус слегка загустел и покрыл мясо блестящей глазурью.