Ці мочені яблука не псуватимуться аж до весни: перевірений рецепт наших бабусь

Старий, надійний рецепт, який ніколи не підводить. Усього кілька простих продуктів, трішки вашого часу — і вже за пару тижнів ви частуватимете близьких хрусткою домашньою заготовкою.

Колись ця традиційна заготовка була на столі в кожній хаті, а зараз її оригінальний рецепт майже забутий. Усе готується з найпростіших продуктів, але глибокий, автентичний смак справжніх мочених яблук неодмінно вразить навіть вибагливих гурманів.

Як зробити мочені яблука за старовинним рецептом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма яблук "Антонівка";

– 1,5 літра води (джерельна або фільтрована);

– 40 грамів грубої солі;

– 150 грамів цукру або 100 грамів меду;

– по 8 – 10 листків чорної смородини і вишні;

– за бажанням: 2 – 3 листки хрону, кілька гілочок кропу або 1 чайна ложка гірчичного порошку.

Забутий смаколик / Фото "Готувати просто"

Приготування: