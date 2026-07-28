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28 липня, 19:37
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Ці мочені яблука не псуватимуться аж до весни: перевірений рецепт наших бабусь

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Старий, надійний рецепт, який ніколи не підводить. Усього кілька простих продуктів, трішки вашого часу — і вже за пару тижнів ви частуватимете близьких хрусткою домашньою заготовкою.

Колись ця традиційна заготовка була на столі в кожній хаті, а зараз її оригінальний рецепт майже забутий. Усе готується з найпростіших продуктів, але глибокий, автентичний смак справжніх мочених яблук неодмінно вразить навіть вибагливих гурманів.

Як зробити мочені яблука за старовинним рецептом? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 1,5 кілограма яблук "Антонівка";
– 1,5 літра води (джерельна або фільтрована);
– 40 грамів грубої солі;
– 150 грамів цукру або 100 грамів меду;
– по 8 – 10 листків чорної смородини і вишні;
– за бажанням: 2 – 3 листки хрону, кілька гілочок кропу або 1 чайна ложка гірчичного порошку. 

Забутий смаколик / Фото "Готувати просто" 

Приготування

  1. Промийте яблука й листя, відібравши лише цілі та якісні плоди.
  2. На дно чистої банки викладіть шар зелені, після чого щільно утрамбуйте яблука, перекладаючи їх листям.
  3. Верхній шар також повністю закрийте листям.
  4. Закип'ятіть воду, розчиніть у ній сіль і цукор чи мед, а потім обов'язково охолодіть розсіл до 30 – 35 градусів, щоб не пошкодити фрукти й зберегти необхідні для ферментації бактерії.
  5. Залийте яблука так, щоб рідина вкривала їх на 2 – 3 сантиметри, і встановіть невеликий гніт, аби плоди не спливали.
  6. Прикрийте банку марлею й залиште за кімнатної температури на 4 – 7 днів.
  7. Щодня знімайте піну та за потреби підливайте свіжий розсіл.
  8. Коли бурхливе бродіння вщухне, щільно закрийте ємність кришкою та перенесіть у прохолодне місце з температурою 4 – 10 градусів.
  9. За 3–4 тижні соковиті мочені яблука будуть готові до столу.

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