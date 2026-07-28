Ці мочені яблука не псуватимуться аж до весни: перевірений рецепт наших бабусь
Старий, надійний рецепт, який ніколи не підводить. Усього кілька простих продуктів, трішки вашого часу — і вже за пару тижнів ви частуватимете близьких хрусткою домашньою заготовкою.
Колись ця традиційна заготовка була на столі в кожній хаті, а зараз її оригінальний рецепт майже забутий. Усе готується з найпростіших продуктів, але глибокий, автентичний смак справжніх мочених яблук неодмінно вразить навіть вибагливих гурманів.
Як зробити мочені яблука за старовинним рецептом?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма яблук "Антонівка";
– 1,5 літра води (джерельна або фільтрована);
– 40 грамів грубої солі;
– 150 грамів цукру або 100 грамів меду;
– по 8 – 10 листків чорної смородини і вишні;
– за бажанням: 2 – 3 листки хрону, кілька гілочок кропу або 1 чайна ложка гірчичного порошку.
Забутий смаколик / Фото "Готувати просто"
Приготування:
- Промийте яблука й листя, відібравши лише цілі та якісні плоди.
- На дно чистої банки викладіть шар зелені, після чого щільно утрамбуйте яблука, перекладаючи їх листям.
- Верхній шар також повністю закрийте листям.
- Закип'ятіть воду, розчиніть у ній сіль і цукор чи мед, а потім обов'язково охолодіть розсіл до 30 – 35 градусів, щоб не пошкодити фрукти й зберегти необхідні для ферментації бактерії.
- Залийте яблука так, щоб рідина вкривала їх на 2 – 3 сантиметри, і встановіть невеликий гніт, аби плоди не спливали.
- Прикрийте банку марлею й залиште за кімнатної температури на 4 – 7 днів.
- Щодня знімайте піну та за потреби підливайте свіжий розсіл.
- Коли бурхливе бродіння вщухне, щільно закрийте ємність кришкою та перенесіть у прохолодне місце з температурою 4 – 10 градусів.
- За 3–4 тижні соковиті мочені яблука будуть готові до столу.