Когда эта традиционная заготовка была на столе в каждом доме, а сейчас ее оригинальный рецепт почти забыт. Все готовится из самых простых продуктов, но глубокий, подлинный вкус настоящих моченых яблок непременно поразит даже привередливых гурманов.

Как сделать моченые яблоки по старинному рецепту?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма яблок "Антоновка";

– 1,5 литра воды (родниковая или фильтрованная);

– 40 граммов грубой соли;

– 150 граммов сахара или 100 граммов меда;

– по 8 – 10 листьев черной смородины и вишни;

– по желанию: 2 – 3 листа хрена, несколько веточек укропа или 1 чайная ложка горчичного порошка.

Забытый вкус / Фото "Готовить просто"

Приготовление: