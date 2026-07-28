Когда эта традиционная заготовка была на столе в каждом доме, а сейчас ее оригинальный рецепт почти забыт. Все готовится из самых простых продуктов, но глубокий, подлинный вкус настоящих моченых яблок непременно поразит даже привередливых гурманов.
Как сделать моченые яблоки по старинному рецепту?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма яблок "Антоновка";
– 1,5 литра воды (родниковая или фильтрованная);
– 40 граммов грубой соли;
– 150 граммов сахара или 100 граммов меда;
– по 8 – 10 листьев черной смородины и вишни;
– по желанию: 2 – 3 листа хрена, несколько веточек укропа или 1 чайная ложка горчичного порошка.
Забытый вкус / Фото "Готовить просто"Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Промойте яблоки и листья, отобрав только целые и качественные плоды.
- На дно чистой банки выложите слой зелени, после чего плотно утрамбуйте яблоки, перекладывая их листьями.
- Верхний слой полностью закройте листьями.
- Вскипятите воду, растворите в ней соль и сахар или мед, а затем обязательно охладите рассол до 30 – 35 градусов, чтобы не повредить фрукты и сохранить необходимые для ферментации бактерии.
- Залейте яблоки так, чтобы жидкость покрывала их на 2 – 3 сантиметра, и установите небольшой фитиль, чтобы плоды не всплывали.
- Прикройте банку марлей и оставьте при комнатной температуре на 4 – 7 дней.
- Каждый день снимайте пену и при необходимости подливайте свежий рассол.
- Когда бурное брожение утихнет, плотно закройте емкость крышкой и перенесите в прохладное место с температурой 4-10 градусов.
- Через 3 – 4 недели сочные моченые яблоки будут готовы к столу.