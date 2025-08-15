Кілька хвилин – і стіл як в ресторані: готуємо огіркові рулетики, яким позаздрять навіть шефи
- Огіркові рулетики – швидка закуска, що стане прикрасою навіть святкового столу.
- Для приготування потрібні найпростіші інгредієнти, а результат вийде шедевральним.
Сезон овочів – чудова нагода насолодитися колоритними закусками. Треба найпростіші інгредієнти, щоб створити справжній шедевр.
Якщо шукаєте швидку закуску, яка здатна стати зіркою навіть святкового столу – тоді рулетики з огірків точно повинні бути у вашому кулінарному арсеналі. Ніжна начинка та поєднання улюблених овочів створюють просто неймовірну гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати огіркові рулетики?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 довгих огірки;
– 200 грамів фети або бринзи;
– половинка солодкого перцю;
– кілька маленьких помідорів.
Приготування:
- Розімніть сир виделкою, додайте дрібно нарізаний кубиками солодкий перець. За бажанням можна додати до начинки червону рибу.
- Огірки наріжте тонкими пластинами за допомогою овочерізки.
- На кожну пластинку викладіть трохи начинки та скрутіть у рулетик.
- Помідори розріжте навпіл, а потім скріпіть шпажкою половинку помідора з огірковим рулетом.
Смачного!
