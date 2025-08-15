Сезон овочів – чудова нагода насолодитися колоритними закусками. Треба найпростіші інгредієнти, щоб створити справжній шедевр.

Якщо шукаєте швидку закуску, яка здатна стати зіркою навіть святкового столу – тоді рулетики з огірків точно повинні бути у вашому кулінарному арсеналі. Ніжна начинка та поєднання улюблених овочів створюють просто неймовірну гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати огіркові рулетики?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 довгих огірки;

– 200 грамів фети або бринзи;

– половинка солодкого перцю;

– кілька маленьких помідорів.

Приготування:

Розімніть сир виделкою, додайте дрібно нарізаний кубиками солодкий перець. За бажанням можна додати до начинки червону рибу. Огірки наріжте тонкими пластинами за допомогою овочерізки. На кожну пластинку викладіть трохи начинки та скрутіть у рулетик. Помідори розріжте навпіл, а потім скріпіть шпажкою половинку помідора з огірковим рулетом.

Смачного!

