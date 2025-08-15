Сезон овощей – прекрасная возможность насладиться колоритными закусками. Нужны самые простые ингредиенты, чтобы создать настоящий шедевр.

Если ищете быструю закуску, которая способна стать звездой даже праздничного стола – тогда рулетики из огурцов точно должны быть в вашем кулинарном арсенале. Нежная начинка и сочетание любимых овощей создают просто невероятную гармонию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить огуречные рулетики?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 длинных огурца;

– 200 граммов феты или брынзы;

– половинка сладкого перца;

– несколько маленьких помидоров.

Приготовление:

Разомните сыр вилкой, добавьте мелко нарезанный кубиками сладкий перец. По желанию можно добавить к начинке красную рыбу. Огурцы нарежьте тонкими пластинами с помощью овощерезки. На каждую пластинку выложите немного начинки и сверните в рулетик. Помидоры разрежьте пополам, а затем скрепите шпажкой половинку помидора с огуречным рулетом.

Приятного аппетита!

