Несколько минут – и стол как в ресторане: готовим огуречные рулетики, которым позавидуют даже шефы
- Огуречные рулетики – быстрая закуска, что станет украшением даже праздничного стола.
- Для приготовления нужны самые простые ингредиенты, а результат получится шедевральным.
Сезон овощей – прекрасная возможность насладиться колоритными закусками. Нужны самые простые ингредиенты, чтобы создать настоящий шедевр.
Если ищете быструю закуску, которая способна стать звездой даже праздничного стола – тогда рулетики из огурцов точно должны быть в вашем кулинарном арсенале. Нежная начинка и сочетание любимых овощей создают просто невероятную гармонию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Интересно Они были звездой 90-х: квасим огурцы по особому рецепту – их раскупали на базарах
Как приготовить огуречные рулетики?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 длинных огурца;
– 200 граммов феты или брынзы;
– половинка сладкого перца;
– несколько маленьких помидоров.
Приготовление:
- Разомните сыр вилкой, добавьте мелко нарезанный кубиками сладкий перец. По желанию можно добавить к начинке красную рыбу.
- Огурцы нарежьте тонкими пластинами с помощью овощерезки.
- На каждую пластинку выложите немного начинки и сверните в рулетик.
- Помидоры разрежьте пополам, а затем скрепите шпажкой половинку помидора с огуречным рулетом.
Приятного аппетита!
Свежесть мяса можно проверить прямо у витрины. Есть несколько простых секретов, которые всегда работают на "отлично".