Эти хрустящие огурчики всегда были любимцами публики. Оно и не удивительно, ведь с ними любая трапеза превращается в праздник. 24 Канал предлагает обязательно пополнить ими свою кладовую с рецептом портала "Господинька".

Как заквасить огурцы на зиму?

Время : 15 минут + настаивание

: 15 минут + настаивание Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– огурцы;

– половина листа хрена;

– 1 укроп с зонтиком;

– 1 лист вишни;

– 1 лист дуба;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 80 граммов соли;

– несколько листочков мяты;

– несколько веточек укропа;

– вода.

Приготовление:

Огурцы моем и замачиваем в холодной воде на 3 часа. В банку выкладываем все пряности. Кладем огурцы в банку, большие кладите ближе ко дну. Солим и заливаем водой. Накрываем банку капроновой крышкой и оставляем на 3 дня в прохладном месте. Затем сливаем рассол, по желанию досаливаем, кипятим 2 – 3 минуты, закрываем банку металлической крышкой и ставим на хранение.

Приятного аппетита!

