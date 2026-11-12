На аромат збіжиться вся вулиця: як смачно запекти картоплю, якій позаздрять ресторани
Приготувати ідеальну печену картоплю, яка б мала апетитну хрустку скоринку зовні, але залишалася оксамитово-ніжною та розсипчастою всередині, допомагає перевірений кулінарний прийом: попереднє відварювання цілих бульб до готовності.
Завдяки цьому картопля не пересихає в гарячій духовці, а лише вбирає в себе вершковий аромат і вкривається золотавою сирною шапочкою. Головну роль у смаковій палітрі відіграє густа намазка на основі розм'якшеного вершкового масла, тертого твердого сиру, сметани, свіжого часнику та запашної петрушки.
Під час запікання за високої температури масло просочує пористий зріз кожної половинки, а сир утворює рум'яну тягучу кірочку з неймовірним домашнім ароматом, перед яким неможливо встояти.
Як смачно запекти картоплю?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм очищеної картоплі однакового середнього розміру;
– 10 грамів вершкового масла для змащування форми;
– 1 чайна ложка кам'яної солі для варіння;
часниково-сирна намазка:
– 100 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності;
– 70 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки густої сметани;
– 4 зубчики свіжого часнику;
– 1/2 пучка свіжої петрушки;
– 1 дрібка кам'яної кухонної солі.
Приготування:
- Очищену картоплю викладіть у каструлю, залийте холодною водою так, щоб рідина повністю покривала бульби, додайте чайну ложку солі та відваріть на помірному вогні приблизно 20 хвилин до м'якості, після чого повністю злийте воду та дайте картоплі злегка обсохнути й охолонути протягом 5 хвилин.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці, свіже листя петрушки дрібно посічіть гострим ножем, а очищені зубчики часнику пропустіть через прес або розітріть у пасту.
- У глибокій мисці з'єднайте розм'якшене вершкове масло, сирну стружку, сметану, подрібнений часник, петрушку та дрібку солі.
- Ретельно перетріть масу виделкою до утворення однорідної пластичної пасти.
- Жаростійку форму для випікання змастіть шматочком вершкового масла.
- Кожну відварену картоплину розріжте вздовж на 2 рівні половинки та щільно викладіть у форму зрізами догори.
- Щедро розподіліть часниково-сирну масу поверх кожної половинки картоплі, вирівнюючи її чайною ложкою.
- Відправте форму в заздалегідь розігріту до 220 градусів духовку на 25 – 30 хвилин до появи насиченої рум'яної скоринки та подавайте страву гарячою одразу до столу.