На аромат збіжиться вся вулиця: як смачно запекти картоплю, якій позаздрять ресторани

Приготувати ідеальну печену картоплю, яка б мала апетитну хрустку скоринку зовні, але залишалася оксамитово-ніжною та розсипчастою всередині, допомагає перевірений кулінарний прийом: попереднє відварювання цілих бульб до готовності.

Завдяки цьому картопля не пересихає в гарячій духовці, а лише вбирає в себе вершковий аромат і вкривається золотавою сирною шапочкою. Головну роль у смаковій палітрі відіграє густа намазка на основі розм'якшеного вершкового масла, тертого твердого сиру, сметани, свіжого часнику та запашної петрушки.

Під час запікання за високої температури масло просочує пористий зріз кожної половинки, а сир утворює рум'яну тягучу кірочку з неймовірним домашнім ароматом, перед яким неможливо встояти.

Як смачно запекти картоплю?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм очищеної картоплі однакового середнього розміру;

– 10 грамів вершкового масла для змащування форми;

– 1 чайна ложка кам'яної солі для варіння;

часниково-сирна намазка:

– 100 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності;

– 70 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки густої сметани;

– 4 зубчики свіжого часнику;

– 1/2 пучка свіжої петрушки;

– 1 дрібка кам'яної кухонної солі.

Приготування: