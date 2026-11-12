На аромат сбежится вся улица: как вкусно запечь картошку, которой позавидуют рестораны

Благодаря этому картофель не пересыхает в горячей духовке, а лишь впитывает в себя сливочный аромат и покрывается золотистой сырной корочкой. Главную роль во вкусовой палитре играет густая намазка на основе размягченного сливочного масла, тертого твердого сыра, сметаны, свежего чеснока и ароматной петрушки.

Adv

Во время запекания при высокой температуре масло пропитывает пористый срез каждой половинки, а сыр образует румяную тягучую корочку с невероятным домашним ароматом, перед которым невозможно устоять.

Как вкусно запечь картофель?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм очищенного картофеля одинакового среднего размера;

– 10 граммов сливочного масла для смазывания формы;

– 1 чайная ложка каменной соли для варки;

чесночно-сырная паста:

– 100 граммов мягкого сливочного масла 82% жирности;

– 70 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки густой сметаны;

– 4 зубчика свежего чеснока;

– 1/2 пучка свежей петрушки;

– 1 щепотка каменной поваренной соли.

Реклама

Приготовление: