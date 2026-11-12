На аромат сбежится вся улица: как вкусно запечь картошку, которой позавидуют рестораны

Как вкусно запечь картошку / "Вкусняшка"
Приготовить идеальный запеченный картофель, который снаружи имел бы аппетитную хрустящую корочку, но оставался бы бархатисто-нежным и рассыпчатым внутри, помогает проверенный кулинарный прием: предварительное отваривание целых клубней до готовности.
Благодаря этому картофель не пересыхает в горячей духовке, а лишь впитывает в себя сливочный аромат и покрывается золотистой сырной корочкой. Главную роль во вкусовой палитре играет густая намазка на основе размягченного сливочного масла, тертого твердого сыра, сметаны, свежего чеснока и ароматной петрушки.
Во время запекания при высокой температуре масло пропитывает пористый срез каждой половинки, а сыр образует румяную тягучую корочку с невероятным домашним ароматом, перед которым невозможно устоять.
Как вкусно запечь картофель?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм очищенного картофеля одинакового среднего размера;
– 10 граммов сливочного масла для смазывания формы;
– 1 чайная ложка каменной соли для варки;
чесночно-сырная паста:
– 100 граммов мягкого сливочного масла 82% жирности;
– 70 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки густой сметаны;
– 4 зубчика свежего чеснока;
– 1/2 пучка свежей петрушки;
– 1 щепотка каменной поваренной соли.
Приготовление:
- Очищенный картофель выложите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы жидкость полностью покрывала клубни, добавьте чайную ложку соли и варите на умеренном огне примерно 20 минут до мягкости, после чего полностью слейте воду и дайте картофелю слегка обсохнуть и остыть в течение 5 минут.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке, свежие листья петрушки мелко порубите острым ножом, а очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс или разотрите в пасту.
- В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло, сырную стружку, сметану, измельченный чеснок, петрушку и щепотку соли.
- Тщательно перемешайте массу вилкой до образования однородной пластичной пасты.
- Смажьте жаропрочную форму для выпечки кусочком сливочного масла.
- Каждую отварную картофелину разрежьте вдоль на 2 равные половинки и плотно выложите в форму срезами вверх.
- Щедро распределите чесночно-сырную массу поверх каждой половинки картофеля, выравнивая ее чайной ложкой.
- Поставьте форму в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 25 – 30 минут до появления насыщенной румяной корочки и подавайте блюдо горячим прямо к столу.
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