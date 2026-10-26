Топ-3 рецепти запеченої скумбрії: з лимоном, овочами та медово-гірчичним маринадом

Запечена скумбрія – один із тих випадків, коли проста риба легко перетворюється на повноцінну вечерю. У цій добірці є три варіанти приготування, які відрізняються маринадом і подачею.

Скумбрія добре підходить для запікання, бо залишається соковитою та швидко набуває апетитної скоринки. Ще одна причина не пересушувати цю рибу – її природна жирність, яка гарантує той самий чудовий результат при запіканні.

Скумбрія з лимоном і часником

Найпростіший і, мабуть, найпередбачуваніший: лимон, часник, олія та трохи паприки. Саме такий набір добре підкреслює смак риби й не перевантажує її.

Час: 25 – 30 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування

25 – 30 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– 1 лимон;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль, перець;

– кріп або петрушка.

Приготування:

Очистіть скумбрію, випатрайте й добре промийте. Зробіть на тушках кілька неглибоких надрізів. Змішайте олію з подрібненим часником, паприкою, сіллю та перцем. Натріть рибу маринадом, у черевце покладіть кілька скибочок лимона та зелень. Залиште скумбрію на 20 – 30 хвилин, потім запікайте при 190 градусах близько 25 – 30 хвилин.

Скумбрія з овочами

Другий варіант – більш ситний. Тут риба запікається разом із картоплею, морквою, цибулею та перцем, тож одразу виходить і основна страва, і гарнір.

Час: 35 хвилин + 25 хвилин на запікання під фольгою і 10 хвилин без неї

35 хвилин + 25 хвилин на запікання під фольгою і 10 хвилин без неї Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 1 солодкий перець;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль, перець;

– пів лимона.

Приготування:

Очистіть рибу та наріжте її порційними шматками. Наріжте картоплю й моркву тонкими скибочками, а цибулю та перець – смужками. Змішайте овочі з олією, паприкою, сіллю та перцем і викладіть у форму. Зверху розкладіть скумбрію та скибочки лимона. Накрийте форму фольгою й запікайте при 190 градусах 25 хвилин, потім зніміть фольгу й готуйте ще 10 хвилин.

Скумбрія в медово-гірчичному маринаді

Третій варіант – для тих, хто любить яскравіший смак. Мед дає рум’яну скоринку, а гірчиця добре працює саме з жирною рибою.

Час: 25 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування

25 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– 1 столова ложка меду;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка олії;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець;

– пів лимона.

Приготування: