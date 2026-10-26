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26 жовтня, 16:30
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Топ-3 рецепти запеченої скумбрії: з лимоном, овочами та медово-гірчичним маринадом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Запечена скумбрія – один із тих випадків, коли проста риба легко перетворюється на повноцінну вечерю. У цій добірці є три варіанти приготування, які відрізняються маринадом і подачею.

Скумбрія добре підходить для запікання, бо залишається соковитою та швидко набуває апетитної скоринки. Ще одна причина не пересушувати цю рибу – її природна жирність, яка гарантує той самий чудовий результат при запіканні.

Скумбрія з лимоном і часником

Найпростіший і, мабуть, найпередбачуваніший: лимон, часник, олія та трохи паприки. Саме такий набір добре підкреслює смак риби й не перевантажує її.

  • Час: 25 – 30 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 скумбрії; 
– 1 лимон; 
– 3 зубчики часнику; 
– 2 столові ложки олії; 
– 1 чайна ложка паприки; 
– сіль, перець; 
– кріп або петрушка.

Приготування: 

  1. Очистіть скумбрію, випатрайте й добре промийте. Зробіть на тушках кілька неглибоких надрізів.
  2. Змішайте олію з подрібненим часником, паприкою, сіллю та перцем.
  3. Натріть рибу маринадом, у черевце покладіть кілька скибочок лимона та зелень.
  4. Залиште скумбрію на 20 – 30 хвилин, потім запікайте при 190 градусах близько 25 – 30 хвилин.

Скумбрія з овочами

Другий варіант – більш ситний. Тут риба запікається разом із картоплею, морквою, цибулею та перцем, тож одразу виходить і основна страва, і гарнір.

  • Час: 35 хвилин + 25 хвилин на запікання під фольгою і 10 хвилин без неї
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 скумбрії; 
– 2 картоплини; 
– 1 морква; 
– 1 цибулина; 
– 1 солодкий перець; 
– 2 столові ложки олії; 
– 1 чайна ложка паприки; 
– сіль, перець; 
– пів лимона.

Приготування: 

  1. Очистіть рибу та наріжте її порційними шматками.
  2. Наріжте картоплю й моркву тонкими скибочками, а цибулю та перець – смужками.
  3. Змішайте овочі з олією, паприкою, сіллю та перцем і викладіть у форму.
  4. Зверху розкладіть скумбрію та скибочки лимона.
  5. Накрийте форму фольгою й запікайте при 190 градусах 25 хвилин, потім зніміть фольгу й готуйте ще 10 хвилин.

Скумбрія в медово-гірчичному маринаді

Третій варіант – для тих, хто любить яскравіший смак. Мед дає рум’яну скоринку, а гірчиця добре працює саме з жирною рибою.

  • Час: 25 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 скумбрії; 
– 1 столова ложка меду; 
– 1 столова ложка гірчиці; 
– 1 столова ложка соєвого соусу; 
– 1 столова ложка олії; 
– 1 зубчик часнику; 
– сіль, перець; 
– пів лимона.

Приготування: 

  1. Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус, олію та подрібнений часник.
  2. Очистіть скумбрію, зробіть кілька надрізів на шкірці й змастіть маринадом.
  3. Залиште рибу на 20 – 30 хвилин.
  4. Перекладіть скумбрію у форму, зверху викладіть скибочки лимона.
  5. Запікайте при 190 градусах приблизно 25 хвилин.

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