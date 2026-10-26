Топ-3 рецепти запеченої скумбрії: з лимоном, овочами та медово-гірчичним маринадом
Запечена скумбрія – один із тих випадків, коли проста риба легко перетворюється на повноцінну вечерю. У цій добірці є три варіанти приготування, які відрізняються маринадом і подачею.
Скумбрія добре підходить для запікання, бо залишається соковитою та швидко набуває апетитної скоринки. Ще одна причина не пересушувати цю рибу – її природна жирність, яка гарантує той самий чудовий результат при запіканні.
Скумбрія з лимоном і часником
Найпростіший і, мабуть, найпередбачуваніший: лимон, часник, олія та трохи паприки. Саме такий набір добре підкреслює смак риби й не перевантажує її.
- Час: 25 – 30 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 скумбрії;
– 1 лимон;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль, перець;
– кріп або петрушка.
Приготування:
- Очистіть скумбрію, випатрайте й добре промийте. Зробіть на тушках кілька неглибоких надрізів.
- Змішайте олію з подрібненим часником, паприкою, сіллю та перцем.
- Натріть рибу маринадом, у черевце покладіть кілька скибочок лимона та зелень.
- Залиште скумбрію на 20 – 30 хвилин, потім запікайте при 190 градусах близько 25 – 30 хвилин.
Скумбрія з овочами
Другий варіант – більш ситний. Тут риба запікається разом із картоплею, морквою, цибулею та перцем, тож одразу виходить і основна страва, і гарнір.
- Час: 35 хвилин + 25 хвилин на запікання під фольгою і 10 хвилин без неї
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 скумбрії;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 1 солодкий перець;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль, перець;
– пів лимона.
Приготування:
- Очистіть рибу та наріжте її порційними шматками.
- Наріжте картоплю й моркву тонкими скибочками, а цибулю та перець – смужками.
- Змішайте овочі з олією, паприкою, сіллю та перцем і викладіть у форму.
- Зверху розкладіть скумбрію та скибочки лимона.
- Накрийте форму фольгою й запікайте при 190 градусах 25 хвилин, потім зніміть фольгу й готуйте ще 10 хвилин.
Скумбрія в медово-гірчичному маринаді
Третій варіант – для тих, хто любить яскравіший смак. Мед дає рум’яну скоринку, а гірчиця добре працює саме з жирною рибою.
- Час: 25 хвилин + 20 – 30 хвилин на маринування
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 скумбрії;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець;
– пів лимона.
Приготування:
- Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус, олію та подрібнений часник.
- Очистіть скумбрію, зробіть кілька надрізів на шкірці й змастіть маринадом.
- Залиште рибу на 20 – 30 хвилин.
- Перекладіть скумбрію у форму, зверху викладіть скибочки лимона.
- Запікайте при 190 градусах приблизно 25 хвилин.