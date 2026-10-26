Новости Вкусно
Новости Вкусно
Live
Просмотров: Время чтения: 3 мин

Топ-3 рецепта запеченной скумбрии: с лимоном, овощами и медово-горчичным маринадом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Как вкусно запечь скумбрию

Как вкусно запечь скумбрию / Cook Today

Запеченная скумбрия – один из тех случаев, когда простая рыба легко превращается в полноценный ужин. В этой подборке представлены три варианта приготовления, которые отличаются маринадом и подачей.

Скумбрия хорошо подходит для запекания, так как остается сочной и быстро приобретает аппетитную корочку. Еще одна причина не пересушивать эту рыбу – ее естественная жирность, которая гарантирует тот же превосходный результат при запекании.

Реклама
Adv

Скумбрия с лимоном и чесноком

Самый простой и, пожалуй, самый предсказуемый: лимон, чеснок, масло и немного паприки. Именно такой набор хорошо подчеркивает вкус рыбы и не перегружает его.

  • Время: 25 – 30 минут + 20 – 30 минут на маринование
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 1 лимон;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль, перец;
– укроп или петрушка.

Приготовление:

  1. Очистите скумбрию, выпотрошите и хорошо промойте. Сделайте на тушках несколько неглубоких надрезов.
  2. Смешайте масло с измельченным чесноком, паприкой, солью и перцем.
  3. Натрите рыбу маринадом, в брюшко положите несколько ломтиков лимона и зелень.
  4. Оставьте скумбрию на 20 – 30 минут, затем запекайте при 190 градусах около 25 – 30 минут.
Реклама

Скумбрия с овощами

Второй вариант – более сытный. Здесь рыба запекается вместе с картофелем, морковью, луком и перцем, поэтому сразу получается и основное блюдо, и гарнир.

  • Время: 35 минут + 25 минут на запекание под фольгой и 10 минут без нее
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 1 сладкий перец;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль, перец;
– половина лимона.

Приготовление:

  1. Очистите рыбу и нарежьте ее порционными кусочками.
  2. Нарежьте картофель и морковь тонкими ломтиками, а лук и перец – полосками.
  3. Смешайте овощи с маслом, паприкой, солью и перцем и выложите в форму.
  4. Сверху выложите скумбрию и ломтики лимона.
  5. Накройте форму фольгой и запекайте при 190 градусах 25 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.
Реклама

Скумбрия в медово-горчичном маринаде

Третий вариант – для тех, кто любит более яркий вкус. Мед придает румяную корочку, а горчица хорошо сочетается именно с жирной рыбой.

  • Время: 25 минут + 20 – 30 минут на маринование
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец;
– половина лимона.

Приготовление:

  1. Смешайте мед, горчицу, соевый соус, растительное масло и измельченный чеснок.
  2. Очистите скумбрию, сделайте несколько надрезов на коже и смажьте маринадом.
  3. Оставьте рыбу на 20 – 30 минут.
  4. Переложите скумбрию в форму, сверху выложите ломтики лимона.
  5. Запекайте при 190 градусах примерно 25 минут.

Связанные темы:

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv