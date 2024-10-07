У мережі писали про "смерч" у Києві: що могли бачити у столиці насправді

Київськими телеграм-каналами рознеслися фото, на яких видно нібито смерч, який утворювався у небі над столицею. Однак зрештою стало відомо, що це насправді було не це природне явище.

Так, смерч у Києві за останні дні не фіксували. Про це синоптики розповіли журналістам ТСН.

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Звідки взялася інформація про "смерч" у Києві

У київських пабліках 6 жовтня під час того, як у столиці вирувала величезна злива, з'явилися фото нібито смерчу у столиці. На кадрах можна побачити, як чорна хмара опускається донизу до будинків на лівому березі столиці.



У Києві нібито бачили "смерч" / Фото з місцевих телеграм-каналів

Водночас метеорологи розповіли журналістам ТСН, що сумніваються, що містяни бачили саме утворення смерчу на лівому березі столиці. Так, в Укргідрометцентрі виданню зазначили, що офіційно смерч і пориви вітру 6 жовтня на метеорологічних станціях не фіксували.

Що ж тоді могли бачити кияни

Водночас у пресслужбі Укргідрометцентру сказали журналістам, що Київська область перебувала в зоні активного атмосферного фронту. Там подекуди спостерігали грози.

І з огляду на фото, такі локальні вихори з грозової хмари могли утворюватися. Але вони дуже локальні та слабенькі,

– пояснили синоптики.

Вони додали, що вихор і смерч відрізняються один від одного. Так, Вихор характеризується меншим об'ємом, менш вираженою формою і меншою інтенсивністю вітру, що відрізняє його від торнадо. На відміну від нього, смерч – це більш чітко окреслене і потужне погодне явище, яке може спричинити значні руйнування.

Варто наголосити, що смерч або торнадо – це, власне, одне й те саме. Смерч – це європейський термін, а торнадо – американський. Це природне явище пов’язане безпосередньо з грозою, коли з нижньої межі купчасто-дощових хмар розвивається вихор, який поступово доходить до земної поверхні.