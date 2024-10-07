В сети писали о "смерче" в Киеве: что могли видеть в столице на самом деле

Киевскими телеграм-каналами разнеслись фото, где якобы видно смерч, который образовывался в небе над столицей. Однако в конце концов стало известно, что это на самом деле было не это природное явление.

Так, смерч в Киеве за последние дни не фиксировали. Об этом синоптики рассказали журналистам ТСН.

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Откуда взялась информация о "смерче" в Киеве

В киевских пабликах 6 октября во время того, как в столице бушевал огромный ливень, появились фото якобы смерча в столице. На кадрах можно увидеть, как черное облако опускается вниз к домам на левом берегу столицы.



В Киеве якобы видели "смерч" / Фото из местных телеграм-каналов

В то же время метеорологи рассказали журналистам ТСН, что сомневаются, что горожане видели именно образование смерча на левом берегу столицы. Так, в Укргидрометцентре изданию отметили, что официально смерч и порывы ветра 6 октября на метеорологических станциях не фиксировали.

Что же тогда могли видеть киевляне

В то же время в пресс-службе Укргидрометцентра сказали журналистам, что Киевская область находилась в зоне активного атмосферного фронта. Там кое-где наблюдали грозы.

И учитывая фото, такие локальные вихри из грозового облака могли образовываться. Но они очень локальные и слабенькие,

– объяснили синоптики.

Они добавили, что вихрь и смерч отличаются друг от друга. Так, Вихрь характеризуется меньшим объемом, менее выраженной формой и меньшей интенсивностью ветра, что отличает его от торнадо. В отличие от него, смерч – это более четко очерченное и мощное погодное явление, которое может повлечь значительные разрушения.

Стоит отметить, что смерч или торнадо – это, собственно, одно и то же. Смерч – это европейский термин, а торнадо – американский. Это природное явление связано непосредственно с грозой, когда с нижней границы кучево-дождевых облаков развивается вихрь, который постепенно доходит до земной поверхности.