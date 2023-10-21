Смерть немовляти на Тернопільщині була насильницькою: чому справу можуть закрити

У Тернополі розслідують смерть породіллі та немовляти. Попередньо встановлено, що смерть малюка була насильницькою.

Справу смерті матері та її новонародженого сина розслідують правоохоронці. За цими фактами відкрито два провадження.

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Що виявили поліцейські

На тілі малюка, який щойно народився, силовики виявили тілесні ушкодження, що свідчить про його насильницьку смерть. Тіло малюка знайшли під ліжком, коли приїхали за викликом смерті молодої жінки. Мама хлопчика, написавши відмову від госпіталізації, померла від ускладнень.

Наразі справу розслідують за двома статтями Кримінального кодексу України. Начальник Головного управління Нацполіції в області Сергій Зюбаненко пояснив журналістам, що одна справа стосується смерті породіллі (стаття 115), а друга – вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (стаття 117).

Це жахлива трагедія… І, поки триває слідство, ми не можемо розголошувати багатьох даних, але якщо взяти статтю 117-ту ККУ, то вже зрозуміло, кого підозрюють у смерті немовляти,

– сказав Зюбаренко.

Він уточнив, що коли до породіллі викликали швидку, вона написала відмову від госпіталізації, але невдовзі померла через ускладнення і зараження крові. Натомість хлопчик народився живим – його легені розкрились і він був доношеним. Далі все з’ясує слідство.

Подробиці трагедії

Трагічна подія трапилася минулими вихідними в селі Чортківського району. На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в одному з приватних будинків є жінка, яка мала народити дитину. Сусіди забили на сполох, тому що давно її не бачили. На місце трагедії відразу виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські виявили на ліжку жінку важкому стані й викликали швидку, але врятувати її не вдалося. Під ліжком правоохоронці виявили мертвого малюка.

У поліції уточнили, що батьків породіллі в момент народження дитини не було. Головний поліцейський краю запевнив, що немає даних їхньої причетності до смерті малюка.