На польському кордоні вночі помер водій: це не перший випадок
У Польщі неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де страйкують польські перевізники, сьогодні, 23 листопада, помер ще один український водій.
Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в ефірі Суспільного. Наразі поліція та медики встановлюють причини смерті чоловіка.
Дивіться також Польські перевізники не планують зупинятися: готові блокувати кордон ще понад 2 місяці
Сьогодні вранці отримали інформацію, що вночі помер водій у Корчові на стоянці. На жаль, це вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все, причини у фізіології, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і нерозуміння того, коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації,
– зазначив Володимир Балін.
За його словами, у померлого водія машина на харківських номерах. Він також зазначив, що знає ім'я водія, але не став називати його в ефірі.
11 листопада український водій фури, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин", помер у своїй вантажівці. Чоловіку було 54 роки.
Страйк польських перевізників: головне
- Польські перевізники страйкують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
- 6 листопада вони почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".
- Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.
- Наразі польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
- Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.
- Крім того, польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.
- Українська економіка за час блокади зазнала збитків вже на понад 400 мільйонів доларів.