На польському кордоні вночі помер водій: це не перший випадок

У Польщі неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де страйкують польські перевізники, сьогодні, 23 листопада, помер ще один український водій.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в ефірі Суспільного. Наразі поліція та медики встановлюють причини смерті чоловіка.

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Сьогодні вранці отримали інформацію, що вночі помер водій у Корчові на стоянці. На жаль, це вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все, причини у фізіології, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і нерозуміння того, коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації,

– зазначив Володимир Балін.

За його словами, у померлого водія машина на харківських номерах. Він також зазначив, що знає ім'я водія, але не став називати його в ефірі.

11 листопада український водій фури, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин", помер у своїй вантажівці. Чоловіку було 54 роки.

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