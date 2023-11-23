На польской границе ночью умер водитель: это не первый случай

В Польше недалеко от пункта пропуска "Корчевая-Краковец", где бастуют польские перевозчики, сегодня, 23 ноября, умер еще один украинский водитель.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в эфире Суспильного. Полиция и медики устанавливают причины смерти мужчины.

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Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчевой на стоянке. К сожалению, это уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что, скорее всего, причины в физиологии, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонимание того, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации,

– отметил Владимир Балин.

По его словам, у умершего водителя машина на харьковских номерах. Он также отметил, что знает имя водителя, но не стал называть его в эфире.

11 ноября украинский водитель фуры, планировавший пересечь пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин", умер в своем грузовике. Мужчине было 54 года.

Забастовка польских перевозчиков: главное