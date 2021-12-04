Спілкувався телефоном з людиною, а вона не могла говорити, – священник про COVID-19
Джерело:24 канал
Священник УГКЦ Тарас Михальчук розповів, коли зрозумів, що коронавірус є важкою хворобою. Отець пригадав, що це трапилось тоді, коли спілкувався телефоном з хворою людиною.
Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові пригадав, що хвора людина не могла говорити. Про це отець розповів у інтерв'ю журналістам 24 каналу.
До теми Вакцинуватися не гріх, купувати COVID-сертифікати – гріх, – інтерв'ю зі священником УГКЦ
Священник розповів, коли зрозумів, що COVID-19 – важка хвороба
Отець пригадав, що став настоятелем храму фактично на початку пандемії – різниця була всього місяць. Саме священник хоронив учасника АТО, який помер від коронавірусу.
"Пригадую, що я був чи не першим священником в місті, який після оголошення локдауну мав похоронити людину", – пригадав отець.
Він пояснив, що мав страх, що може когось заразити, навіть не відчуваючи, що хворий. Адже отець спілкується з великим колом людей. Проте запевнив, що насправді не хворів на COVID-19 за весь проміжок часу.
Та серед моїх друзів багато було хворих, багато хто відійшов навіть у вічність. Я зрозумів, що хвороба є важкою, коли спілкувався телефоном з людиною, а вона не могла говорити, їй не вистачало повітря,
– пояснив Тарас Михальчук.
Саме тому у квітні, коли у священників з'явилася можливість щепитись, то отець та його дружина отримали вакцину AstraZeneca.
Отець Тарас Михальчук закликав не купувати COVID-сертифікати: дивіться відео
Коротко про пояснення отця про коронавірус
- Тарас Михальчук розповів, що релігія і віра зовсім не суперечать тому, щоб робити вакцини. Отець пояснив, що вакцинація – це не гріх.
- Священник розповів, що серед кола його друзів-священнослужителів, зокрема з Гарнізонного храму, 95% вакцинованих. Водночас є такі, що мали COVID-19, тому через певні приписи наразі не вакцинуються.
- Ба більше, щодо покупки COVID-сертифікату – це ще гірше, ніж осуд. Тому що тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман.