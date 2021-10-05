Спілкується записками: що відомо про стан пермського стрілка Бекмансурова
Джерело:телеграм-канал "Ural Mash"
Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському університеті, досі перебуває в лікарні в стабільно важкому стані. Скоро хлопця можуть перевести з реанімації до звичайної палати, опісля чого його відправлять в СІЗО
Через трахеостому Бекмансуров не може говорити, тому спілкується записками. Хоча деякі джерела повідомляють, що хлопець все-таки розмовляє.
Зверніть увагу Кинув чоловік-іноземець: відомі нові деталі про Моторіну, яка розстріляла інструктора тиру
З лікарні – в СІЗО
Хлопцю, який розстріляв 6 людей у Пермському університеті, зробили декілька операцій. Зокрема ампутували ногу та вилучили з тіла кулі. Крім того, Бекмансурова нещодавно відключили від ШВЛ.
Після переведення з реанімації на Тимура Бекмансурова чекають допити слідчих про події 20 вересня. Опісля цього хлопця можуть перевести до СІЗО "Матроська тиша" в Москві, який є найбільшим у Росії.Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що на лікування пермського стрілка лише за перші 4 дні його перебування витратили понад 2 мільйони рублів. Про те, у скільки обійшлося лікування Бекмансурова станом на 5 жовтня – поки не повідомляють.
Стрілянина в Пермському університеті: головне
- 20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.
- Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.
- У результаті стрілянини 6 людей загинули, а ще 24 отримали поранення.
- Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.