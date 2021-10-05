Спілкується записками: що відомо про стан пермського стрілка Бекмансурова

Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському університеті, досі перебуває в лікарні в стабільно важкому стані. Скоро хлопця можуть перевести з реанімації до звичайної палати, опісля чого його відправлять в СІЗО

Через трахеостому Бекмансуров не може говорити, тому спілкується записками. Хоча деякі джерела повідомляють, що хлопець все-таки розмовляє.

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З лікарні – в СІЗО

Хлопцю, який розстріляв 6 людей у Пермському університеті, зробили декілька операцій. Зокрема ампутували ногу та вилучили з тіла кулі. Крім того, Бекмансурова нещодавно відключили від ШВЛ.

Після переведення з реанімації на Тимура Бекмансурова чекають допити слідчих про події 20 вересня. Опісля цього хлопця можуть перевести до СІЗО "Матроська тиша" в Москві, який є найбільшим у Росії.

Стрілянина в Пермському університеті: головне

20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.

Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.

У результаті стрілянини 6 людей загинули, а ще 24 отримали поранення.

Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.