У 18-річному віці помер футболіст Вереса

Рівненський Верес повідомив про сумну новину. У віці 18 років помер один із футболістів команди.

Це вихованець клубу Олександр Петровський. Про це рівненський клуб повідомив на своїх офіційних медіасторінках.

Що сталось із футболістом

Причини смерті Олександра Петровського Верес не називає. Він був вихованцем клубної академії.

Світла пам'ять Олександру Петровському. Щирі співчуття близьким і рідним,

– ідеться в повідомленні клубу.

Відомо, що він помер у США. На Рівненщині вже оголосили збір коштів, щоб повернути в Україну Олександра Петровського. Для перевезення тіла зі Сполучених Штатів Америки й організації поховання родині треба зібрати 35 тисяч доларів.

За деякими даними, причиною загибелі Олександра в США стала аварія на мотоциклі.

Олександр Петровський грав за команди академії Вереса та ФК Здолбунів. Зокрема, в сезоні 2023/24 він провів 19 матчів у Національній лізі майбутнього, в яких відіграв 1404 хвилини та забив 2 голи.

Нагадаємо, що на початку літа в Греції трагічно загинув колишній український футболіст В'ячеслав Шарпар. Це сталось у день його народження, 2 червня. Його тіло знайшли в морі після кількох днів пошуків.