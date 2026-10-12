Это воспитанник клуба Александр Петровский. Об этом ровенский клуб сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

Что случилось с футболистом

Причины смерти Александра Петровского Верес не называет. Он был воспитанником клубной академии.

Светлая память Александру Петровскому. Искренние соболезнования близким и родным,

– говорится в сообщении клуба.

Известно, что он скончался в США. В Ровенской области уже объявили сбор средств, чтобы вернуть в Украину Александра Петровского. Для перевозки тела из Соединенных Штатов Америки и организации похорон семье необходимо собрать 35 тысяч долларов.

По некоторым данным, причиной смерти Александра в США стала авария на мотоцикле.

Александр Петровский играл за команды академии Вереса и ФК Здолбунов. В частности, в сезоне 2023/24 он провел 19 матчей в Национальной лиге будущего, в которых отыграл 1404 минуты и забил 2 гола.

Напомним, что в начале лета в Греции трагически погиб бывший украинский футболист Вячеслав Шарпар. Это произошло в день его рождения, 2 июня. Его тело нашли в море после нескольких дней поисков.