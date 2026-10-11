"Реальність, яку всі знають": тренер Бенфіки зробив неоднозначну заяву про Трубіна

Марку Сілва оцінив виступи Анатолія Трубіна за збірну України та висловився про ситуацію з воротарями Бенфіки. Український голкіпер продовжує боротися за місце в основі.

Під час міжнародної паузи Трубін отримав ігрову практику у складі національної команди, тоді як його конкурент Самуель Соареш залишився без матчів за збірну Португалії. Наставник лісабонців пояснив, як у клубі ставляться до конкуренції між голкіперами пише O Jogo.

Сілва оцінив виступи Трубіна за збірну України

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва прокоментував виступи Анатолія Трубіна під час міжнародної паузи. За словами наставника, в клубі задоволені тим, що український воротар отримав ігрову практику та продемонстрував хорошу гру.

Водночас тренер згадав і про Самуеля Соареша, який наразі має перевагу в боротьбі за місце у воротах Бенфіки. Португалець не отримав ігрової практики у збірній, однак Сілва наголосив на високому рівні конкуренції серед голкіперів.

Саму не грав – це реальність, яку всі знають. Основний воротар збірної Португалії – не абихто, можливо, це один із найкращих голкіперів світу. У нас є конкуренція між трьома воротарями. Важливо вміти виховувати гравців, а якщо ми можемо допомогти збірній, то це ще краще,

– зазначив наставник.

Також Сілва підкреслив важливість викликів футболістів клубу до національних команд. За його словами, представництво Бенфіки у збірних є позитивним сигналом для лісабонського колективу.

Чи повернеться Трубін у стартовий склад Бенфіки

Наразі український воротар поступається Самуелю Соарешу в боротьбі за місце в основному складі португальського клубу. У поточному сезоні Трубін провів лише три матчі за Бенфіку, в яких пропустив два голи.

У літнє трансферне вікно Трубін міг перейти до іншого клубу. З-поміж іншого розглядали варіанти з Ювентусом та колективами німецької Бундесліги, однак потенційний трансфер зірвався.

Наступний поєдинок Бенфіка проведе 11 жовтня проти СК Вікторія. Стартовий свисток запланований на 20:00 за київським часом.