Во время международной паузы Трубин получил игровую практику в составе национальной сборной, тогда как его конкурент Самуэль Соареш остался без матчей за сборную Португалии. Тренер лиссабонцев объяснил, как в клубе относятся к конкуренции между вратарями, пишет O Jogo.

Сильва оценил выступления Трубина за сборную Украины

Главный тренер Бенфики Марку Сильва прокомментировал выступления Анатолия Трубина во время международной паузы. По словам тренера, в клубе довольны тем, что украинский вратарь получил игровую практику и продемонстрировал хорошую игру.

В то же время тренер упомянул и о Самуэле Соареше, который пока имеет преимущество в борьбе за место в воротах Бенфики. Португалец не получил игровой практики в сборной, однако Сильва подчеркнул высокий уровень конкуренции среди вратарей.

Саму не играл – это реальность, о которой все знают. Основной вратарь сборной Португалии – не кто-нибудь, возможно, это один из лучших голкиперов мира. У нас есть конкуренция между тремя вратарями. Важно уметь воспитывать игроков, а если мы можем помочь сборной, то это еще лучше,

– отметил тренер.

Также Сильва подчеркнул важность вызова футболистов клуба в национальные сборные. По его словам, присутствие игроков Бенфики в сборных является позитивным сигналом для лиссабонского коллектива.

Вернется ли Трубин в стартовый состав Бенфики

В настоящее время украинский вратарь уступает Самуэлю Соарешу в борьбе за место в основном составе португальского клуба. В текущем сезоне Трубин провел лишь три матча за Бенфику, в которых пропустил два гола.

В летнее трансферное окно Трубин мог перейти в другой клуб. Среди прочего рассматривались варианты с Ювентусом и командами немецкой Бундеслиги, однако потенциальный трансфер сорвался.

Следующий матч Бенфика проведет 11 октября против СК Виктория. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по киевскому времени.