Спорт Top News Новини футболу Зірка збірної України відмовився приїхати у команду Мальдери через свою позицію
5 листопада, 10:38
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Зірка збірної України відмовився приїхати у команду Мальдери через свою позицію

Андрій Олійник

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін вчергове не потрапив до списку із 25 футболістів, яких Андреа Мальдера викликав на матчі Ліги націй. Після переконливого виступу в "Ель-Класико" таке рішення тренера викликало чимало запитань.

Італійський наставник "синьо-жовтих" не включив Луніна навіть до резервного списку, куди потрапили одразу два інші воротарі – Руслан Нещерет і Георгій Бущан. Як стверджують журналісти проєкту "ТаТоТаке", не їхати у збірну – свідомий вибір самого футболіста.

Чому Луніна не буде у збірній

Хоча критика щодо відсутності Андрія Луніна у заявці головної команди на поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії лунає на адресу тренера, насправді сам голкіпер хоче на час міжнародної перерви залишатися у розташуванні свого клубу.

Причина в тому, що Лунін так і не має ігрової практики в Реалі, окрім одного виходу зі старту в "Ель-Класико". Андрій розуміє, що за таких умов йому навряд вдасться відібрати у збірній статус першого і другого номерів в Анатолія Трубіна та Дмитра Різника.

Футболіст готовий повернутися до виступів за збірну лише тоді, коли регулярно гратиме за Реал і цим збільшить свої шанси потрапляти у стартову одинадцятку національної команди.

Як виглядає заявка Мальдери на матчі Ліги націй

До списку увійшли 25 гравців.

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – Полісся), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Тарас Михавко (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Крупський (Харків).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Андрієвський (Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – Полісся), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Матвій Пономаренко (Динамо), Данило Сікан (Андерлехт, Бельгія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Олексій Кащук (Карабах, Азербайджан).

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