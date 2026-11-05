Зірка збірної України відмовився приїхати у команду Мальдери через свою позицію

Італійський наставник "синьо-жовтих" не включив Луніна навіть до резервного списку, куди потрапили одразу два інші воротарі – Руслан Нещерет і Георгій Бущан. Як стверджують журналісти проєкту "ТаТоТаке", не їхати у збірну – свідомий вибір самого футболіста.

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Чому Луніна не буде у збірній

Хоча критика щодо відсутності Андрія Луніна у заявці головної команди на поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії лунає на адресу тренера, насправді сам голкіпер хоче на час міжнародної перерви залишатися у розташуванні свого клубу.

Причина в тому, що Лунін так і не має ігрової практики в Реалі, окрім одного виходу зі старту в "Ель-Класико". Андрій розуміє, що за таких умов йому навряд вдасться відібрати у збірній статус першого і другого номерів в Анатолія Трубіна та Дмитра Різника.

Футболіст готовий повернутися до виступів за збірну лише тоді, коли регулярно гратиме за Реал і цим збільшить свої шанси потрапляти у стартову одинадцятку національної команди.

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До списку увійшли 25 гравців.

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – Полісся), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Тарас Михавко (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Крупський (Харків).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Андрієвський (Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – Полісся), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Матвій Пономаренко (Динамо), Данило Сікан (Андерлехт, Бельгія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Олексій Кащук (Карабах, Азербайджан).