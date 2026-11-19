Андрій Лунін отримує мінімальну кількість ігрового часу в складі Реала. Разом із тим наставник команди Жозе Моурінью вважає його класним воротарем, який має грати більше.

Інсайдами щодо позицій Луніна в мадридському клубі ділиться видання AS. Зокрема, очікується, що український голкіпер може відіграти всі матчі королівського клубу в Кубку Іспанії.

Що про Луніна думає Моурінью

За даними джерела, головний тренер Реала Жозе Моурінью розуміє непросту ситуацію, в якій перебуває український воротар. Він залишається дублером Тібо Куртуа. Коуч хоче надати українцю більше можливостей показати себе. Найближчим часом це може статись у Кубку Іспанії. Для Реала цей турнір розпочнеться в середині грудня зі стадії 1/16 фіналу.

Португалець навіть співчуває голкіперу через обмежену кількість ігрової практики. Водночас усі в команді визнають, що Куртуа абсолютно заслужено є основним голкіпером мадридців.

Сам же Лунін, попри свою непросту ситуацію в клубі, ніякого невдоволення не показує. Варто нагадати, що в сезоні 2026/27 українець наразі провів тільки один матч. Це був поєдинок проти Барселони на Камп Ноу. Лунін допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:1. Ба навіть догравав матч із капітанською пов'язкою на руці.

Які були останні новини довкола Луніна

Другий голкіпер Реала насправді привертає увагу великої кількості жовтих ЗМІ до себе. Зокрема, нещодавно була інформація про те, що українець залишить Реал заради переходу в Ман Сіті. Щоправда, там йому також не гарантоване місце в основі, оскільки першим номером клубу з Манчестера є Доннарумма.

Крім того, Лунін не отримує викликів до національної збірної від Андреа Мальдери. Щодо цього існує багато конспірологічних теорій, мовляв, голкіпер сам не хоче приїжджати до табору українців, якщо йому не буде гарантоване місце в стартовому складі. На тему Луніна в збірній висловився і його конкурент за амплуа в національній збірній Анатолій Трубін.