Издание AS делится инсайдерской информацией о положении Лунина в мадридском клубе. В частности, ожидается, что украинский вратарь может сыграть во всех матчах королевского клуба в Кубке Испании.

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Что Моуринью думает о Лунине

По данным источника, главный тренер Реала Жозе Моуринью понимает, насколько сложна ситуация, в которой находится украинский вратарь. Он по-прежнему остается дублером Тибо Куртуа. Тренер хочет предоставить украинцу больше возможностей проявить себя. В ближайшее время это может произойти в Кубке Испании. Для Реала этот турнир начнется в середине декабря со стадии 1/16 финала.

Португалец даже сочувствует голкиперу из-за ограниченного количества игровой практики. В то же время все в команде признают, что Куртуа абсолютно заслуженно является основным голкипером мадридцев.

Сам же Лунин, несмотря на свою непростую ситуацию в клубе, никакого недовольства не показывает. Стоит напомнить, что в сезоне 2026/27 украинец пока провел только один матч. Это был матч против Барселоны на Камп Ноу. Лунин помог своей команде победить со счетом 2:1. Более того, он даже доигрывал матч с капитанской повязкой на руке.

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Какие были последние новости вокруг Лунина

Второй вратарь Реала действительно привлекает к себе внимание большого количества желтой прессы. В частности, недавно появилась информация о том, что украинец покинет Реал ради перехода в Манчестер Сити. Правда, там ему также не гарантировано место в стартовом составе, поскольку первым номером клуба из Манчестера является Доннарумма.

Кроме того, Лунин не получает вызовов в национальную сборную от Андреа Мальдеры. Что касается этого, то существует множество конспирологических теорий, мол, вратарь сам не хочет приезжать в лагерь украинцев, если ему не будет гарантировано место в стартовом составе. На тему Лунина в сборной высказался и его конкурент за место в национальной сборной Анатолий Трубин.