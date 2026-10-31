"Думки можуть виникати": батько Луніна розповів, чи планує воротар Реала зміну клубу

Батько воротаря Реала Андрія Луніна висловився про кар’єрні пріоритети свого сина. Відомо, чи українець думав про відхід з мадридського клубу.

Олексій Лунін розповів, як син ставиться до кількості ігрового часу у мадридському Реалі. Про це він розповів для сайту winwin.com.

Чи думає Лунін про зміну клубу

За словами батька футболіста, подібний розвиток подій не є нереальним.

Щодо зміни клубу, то, звичайно, такі думки можуть виникати. Адже кожен футболіст хоче грати, а не сидіти на лаві запасних. Але Андрій дуже поважає Реал, цінує можливість бути частиною цього великого клубу й завжди відповідально ставиться до своїх обов’язків,

– сказав Олексій Лунін.

Лунін-старший також додав, що у перспективі родина підтримає будь-яке рішення 27-річного голкіпера.

Як складається сезон для Луніна

Зазначимо, що українець нещодавно провів перший поєдинок у формі Реала під час кампанії 2026/27.

Андрій Лунін несподівано опинився в стартовому складі на матч проти Барселони, оскільки Тібо Куртуа захворів на грип. До слова, в заявці на "Ель-Класико" опинився ще один український воротар Ілля Волошин.

Лунін у матчі проти каталонців здійснив 5 сейвів, але пропустив 1 гол. Крім того, після заміни Вальверде саме Лунін отримав капітанську пов'язку в середині другого тайму. А загалом Реал переміг із рахунком 2:1. У складі мадридців Мбаппе оформив дубль, а за Барселону забив Рафінья.