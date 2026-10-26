Реал обіграв Барселону в "Ель-Класико" завдяки дублю Мбаппе

Андрій Лунін вп'яте за свою кар'єру взяв участь у головному дербі Старого Світу. Українець вимушено замінив Тібо Куртуа, який підхопив грип, пише 24 Канал.

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Барселона – Реал 1:2

Голи: Рафінья, 61 – Мбаппе, 41, 88

Наш співвітчизник у першому таймі показав себе не лише надійним у рамці з чотирма сейвами, але й послідовником Мануеля Ноєра: в одному з епізодів Лунін вийшов дуже далеко з воріт, прийняв м'яч і не без легенької помилки виніс його на чужу половину поля.

В атаці Реал теж виглядав непогано, хоча й поступився Барсі за кількістю ударів. Гостроти було більше, ніж у суперників, а на 41-ій хвилині ці зусилля були винагороджені дещо курйозним голом Кіліана Мбаппе. Французу пощастило: після спроби вибити м'яч у виконанні Мартіна той просто влучив у ногу претенденту на "Золотий м'яч" і опинився у воротах.

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Гол Кіліана Мбаппе, Барселона – Реал 0:1, дивіться відео від MEGOGO:

По перерві Реал виглядав так само симпатично, але Барселона все ж змогла відігратися. Андрія Луніна засмутив Рафінья, шансів парирувати цей удар з близької відстані в українця практично не було. 1:1.

Гол Рафіньї, Барселона – Реал 1:1, дивіться відео від MEGOGO:

За те, що Барса не здійснила камбек, Моурінью та інші гравці Реалу мають подякувати Андрію Луніну. Уже з капітанською пов'язкою воротар здійснив божевільний сейв після удару Мартіна. Андрій витягнув практично "мертвий" м'яч.

А у кінцівці Мбаппе передав привіт журналістам, які не голосували за нього під час визначення володаря "Золотого м'яча". Атака, яку розпочав Беллінгем, продовжилася проривом Камавінги флангом і пасом на Кіліана, який забивав вже практично повз відіграного голкіпера. 2:1 – перемога Реалу.