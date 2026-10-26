Реал обыграл Барселону в "Эль-Класико" благодаря дублю Мбаппе

Андрей Лунин в пятый раз за свою карьеру принял участие в главном дерби Старого Света. Украинец вынужденно заменил Тибо Куртуа, который заболел гриппом, пишет 24 Канал.

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Барселона – Реал 1:2

Голы: Рафинья, 61 – Мбаппе, 41, 88

Наш соотечественник в первом тайме показал себя не только надежным в воротах, совершив четыре сейва, но и последователем Мануэля Нойера: в одном из эпизодов Лунин вышел очень далеко из ворот, принял мяч и не без небольшой ошибки вынес его на чужую половину поля.

В атаке "Реал" тоже выглядел неплохо, хотя и уступил "Барсе" по количеству ударов. Остроты было больше, чем у соперников, а на 41-й минуте эти усилия были вознаграждены несколько курьезным голом Килиана Мбаппе. Французу повезло: после попытки выбить мяч, предпринятой Мартином, вот он просто попал в ногу претенденту на "Золотой мяч" и оказался в воротах.

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Гол Килиана Мбаппе, "Барселона" – "Реал" 0:1, смотрите видео от MEGOGO:

После перерыва "Реал" выглядел так же убедительно, но "Барселона" все же смогла отыграться. Андрея Лунина огорчил Рафинья, шансов парировать этот удар с близкого расстояния у украинца практически не было. 1:1.

Гол Рафиньи, "Барселона" – "Реал" 1:1, смотрите видео от MEGOGO:

За то, что "Барса" не совершила камбэк, Моуринью и другие игроки "Реала" должны поблагодарить Андрея Лунина. Уже с капитанской повязкой вратарь совершил сумасшедший сейв после удара Мартина. Андрей вытащил практически "мертвый" мяч.

А в концовке Мбаппе передал привет журналистам, которые не голосовали за него при определении обладателя "Золотого мяча". Атака, начатая Беллингхэмом, продолжилась прорывом Камавинги по флангу и пасом на Килиана, который забивал уже практически мимо выбежавшего вратаря. 2:1 – победа "Реала".