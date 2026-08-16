"У нього були привілеї": Максим Калиниченко розповів про Андрія Шевченка у збірній України

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко розповів, як відрізнялось ставлення у команді до Андрія Шевченка та всіх інших гравців. Нинішній очільник УАФ міг собі дозволити трохи більше.

Калиниченко в інтерв'ю на ютубі визнав, що зараз не спілкується з Шевченком, бо ніколи не входив у коло його близьких контактів. До того ж, зірковий форвард у головній команді завжди мав особливі привілеї.

Що Шевченку дозволяли у збірній Україні

За словами Калиниченка, "до Шевченка був інший підхід, ніж до нас, смертних, бо він був футболіст трохи іншого рівня". У зірки був власний розклад і свої переваги, недоступні для інших збірників.

Наприклад, після тренування Шевченку довзоляли їздити зустрічатися з тими людьми, з якими він хотів. Тому Калиниченко скептично ставиться до заяв самого Андрія Шевченка, коли той говорить, що жив на базі під час зборів національної команди. "Нехай каже, гаразд, каже то й каже", – зазначив колишній хавбек.

Чи міг би Калиниченко працювати із Шевченком в УАФ

Ексгравець московського Спартака переконаний, що не зможе стати підлеглим Шевченка, який працює президентом Української асоціації футболу.

У мене зараз російський слід, тому я навряд чи потраплю до цієї федерації в будь-якому вигляді. Вже були такі формулювання звідти,

– розповів Калиниченко.

Наразі сам Калиниченко не зареєстрований як тренер жодного клубу, і загалом після початку повномасштабного вторгнення про його професійну діяльність практично нічого не відомо.