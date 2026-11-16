Під пильним наглядом Шевченка: як збірна України готується до матчу з Грузією

Збірна України провела тренування перед грою з Грузією у Лізі націй. За заняттям спостерігав президент УАФ Андрій Шевченко.

Кореспондент 24 Каналу побував на тренуванні національної команди та зафіксував, як футболісти готуються до важливого протистояння. До роботи на полі долучилися всі гравці, які наразі перебувають у розташуванні збірної.

Шевченко стежив за підготовкою збірної України

Перед поєдинком із Грузією українська команда провела заключне тренування. Особливу увагу привертала присутність президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який особисто спостерігав за тренувальним процесом.

До матчу з Грузії готуються всі футболісти, які викликані на цей збір.

Окрім самого тренування, на вболівальників чекає ще одна важлива подія. Сьогодні, 16 листопада, о 19:30 головний тренер збірної України Андреа Мальдера проведе передматчеву пресконференцію, під час якої відповість на запитання журналістів.

Україна не має права на помилку в матчі з Грузією

Поєдинок шостого туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Грузії відбудеться у понеділок, 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Для української команди ця зустріч матиме особливе значення. У попередньому турі підопічні Андреа Мальдери поступилися Північній Ірландії з рахунком 0:1 на виїзді, що суттєво ускладнило їхнє турнірне становище.

Тепер збірній України необхідно реабілітуватися за невдалий результат. У разі поразки від Грузії "синьо-жовті" ризикують завершити груповий етап на останньому місці квартету та вилетіти до дивізіону С Ліги націй.