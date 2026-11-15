Збірна Україна зіграє проти Грузії: дата та час початку матчу

Гра Україна – Грузія відбудеться у вівторок, 17 листопада, повідомляє 24 Канал. Початок матчу запланований на 21:45 за київським часом.

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Україна та Грузія зіграють у Кошице

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Кошицька футбольна арена" в словацькому місті Кошице. Ця арена вміщує майже 6000 глядачів.

В Україні пряму трансляцію поєдинку забезпечить медіасервіс MEGOGO. Саме він є офіційним транслятором матчів Ліги націй сезону 2026/27 в Україні.

Нагадаємо, що в суботу, 14 листопада, підопічні Андреа Мальдери програли збірній Північній Ірландії. З огляду на цей результат, українці втратили шанси фінішувати вище третього місця у своєму квартеті в Лізі націй.

Це означає, що тепер під час жеребкування відбору на Євро 2028 збірна України буде в третьому кошику. Крім того, "синьожовті" не зможуть потрапити в Дивізіон А. У матчі ж проти збірної Грузії українці тепер битимуться за те, щоб не вилетіти в Дивізіон С. Аби точно залишитись у Лізі В Україні достатньо буде й нічиєї.

Паралельний матч у нашій між Угорщиною та Північною Ірландією відбудеться також у вівторок, 17 листопада, о 21:45 за київським часом. Ці збірні визначатимуть переможця групи.